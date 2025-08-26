Vuelven a saltar
Telecinco pone fecha oficial al estreno de ‘Supervivientes All Stars 2025’
El reality regresará el jueves 4 de septiembre con Jorge Javier Vázquez al frente de la primera gala.
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
La espera se acaba: Telecinco ha fijado el estreno de ‘Supervivientes All Stars 2025’ para el jueves 4 de septiembre en horario de máxima audiencia. A partir de las 22:00 horas, Jorge Javier Vázquez recibirá a los concursantes en la primera gala, que volverá a abrirse con el tradicional salto desde el helicóptero.
El regreso del reality supondrá un nuevo pulso televisivo frente a las principales cadenas. Esa noche, el concurso coincidirá con la emisión de cine español en La 1, la serie ‘La encrucijada’ en Antena 3 y la película programada en La Sexta, mientras que Cuatro aún no ha revelado cuál será su apuesta tras el final de ‘Mis raíces’.
Barneda conducirá los debates de los domingos en ‘Conexión Honduras’ y Laura Madrueño repetirá como enviada en la isla. Lo único pendiente de aclarar es si Mediaset recuperará la tercera gala semanal de ‘Tierra de nadie’ y quién se encargará de presentarla.
El casting confirmado por la cadena incluye a Jessica Bueno, Gloria Camila Ortega, Iván González, Elena Rodríguez, Sonia Monroy, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo y Rubén Torres. A ellos podrían sumarse otros nombres que han trascendido en distintos medios, como Alejandro Albalá, adelantado en exclusiva por YOTELE, así como Miri Pérez-Cabrero (FormulaTV), Noel Bayarri (Bluper=), Tony Spina (El Confi TV) o Adara Molinero (Poco Pasa TV), aunque todavía no han sido confirmados de forma oficial.
