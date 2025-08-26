Ramón Arcusa, el otro integrante del Dúo Dinámico, destrozado tras la muerte de Manuel de la Calva: así ha sido sus primeras palabras

Ramón Arcusa ha roto su silencio tras la muerte de Manuel de la Calva, su compañero de vida y música en el Dúo Dinámico, que falleció este lunes a los 88 años. En declaraciones a ‘Tardear’, el músico no ha podido contener la emoción y ha reconocido estar atravesando un momento devastador.

"Imagínatelo, estoy fatal", confesó Arcusa al ser preguntado por cómo afronta esta pérdida, relatando que fue informado por la familia: "Estuve ayer con su esposa Mirna y esta mañana me han llamado para decirme que había fallecido". Unas palabras con las que dejó claro que mantenían una relación muy cercana, incluso en los últimos tiempos.

Arcusa también habló de la enfermedad que venía aquejando a su amigo en los últimos años: "Estaba medicándose, con médicos desde hace un par de años, tenía fibrosis pulmonar y el final es siempre el mismo porque termina con las personas".

Visiblemente emocionado, el músico quiso agradecer el cariño recibido en las últimas horas: "Estamos recibiendo miles de mensajes de condolencia, y bueno, qué te puedo decir, que su música es eterna". Un testimonio con el que resume el vacío que deja Manuel de la Calva en su vida y el legado imborrable del Dúo Dinámico en la música española.