No se debe
Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: "Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar"
La colaboradora de 'Espejo Público' lamenta que se filtrase la causa de la muerte de la actriz, que quiso vivir su enfermedad en la intimidad
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
El fallecimiento de Verónica Echegui a los 42 años sigue generando reacciones en los medios de comunicación. En 'Espejo Público', Pilar Vidal ha querido poner el foco en cómo se ha tratado la información sobre su enfermedad, que la actriz decidió mantener en el ámbito más privado hasta el final.
"Me sorprendió que ayer se filtrase el motivo de su muerte, porque a mí me enseñaron que las enfermedades las debe decir el enfermo, es una línea roja que los periodistas no debemos pasar, esa y la de la sexualidad", señaló la periodista, recordando la importancia de respetar la intimidad de los protagonistas incluso en momentos de máxima repercusión pública.
Vidal explicó que "solo ella y poca gente de su entorno" eran conocedores de la situación, ya que, según le transmitieron allegados, la intérprete "no quería dar pena". Para la colaboradora, hacer pública su enfermedad habría podido generar una presión emocional difícil de gestionar para la actriz.
En la misma línea, Lorena Vázquez intervino en el programa 'Más Espejo', donde matizó que el círculo cercano de Echegui quiere dejar claro que "no es que lo mantuviera en secreto, lo que quería era vivirlo en la intimidad". La periodista añadió que no pretendía convertirse en abanderada de ninguna causa, sino sobrellevar el proceso de manera discreta junto a los suyos.
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
- Ramón Vallès, piloto de Iberia: 'Es muy improbable que un avión salga con el depósito lleno
- Albiol denuncia la falta de infraestructuras que ha obligado a cerrar las playas de Badalona: 'En 11 años no se ha construido nada
- El 'youtuber' Jordi Wild, de 40 años, lo tiene claro sobre el catalán: 'El castellano ya ha ganado
- Dos emprendedores de Sabadell abren una taberna catalana con almuerzos de tenedor a diez euros
- Jóvenes que viven del turismo de la Costa Daurada: 'En pocos meses ganamos dinero para todo el año
- La odisea de dos maestras de Banyoles destinadas a más de 100 kilómetros: 'Antes de hacer las oposiciones, trabajaba a cinco minutos