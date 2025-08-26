No se debe

Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: "Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar"

La colaboradora de 'Espejo Público' lamenta que se filtrase la causa de la muerte de la actriz, que quiso vivir su enfermedad en la intimidad

Pilar Vidal contra la filtración de la enfermedad de Verónica Echegui

Pilar Vidal contra la filtración de la enfermedad de Verónica Echegui / Antena 3/RTVE

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El fallecimiento de Verónica Echegui a los 42 años sigue generando reacciones en los medios de comunicación. En 'Espejo Público', Pilar Vidal ha querido poner el foco en cómo se ha tratado la información sobre su enfermedad, que la actriz decidió mantener en el ámbito más privado hasta el final.

"Me sorprendió que ayer se filtrase el motivo de su muerte, porque a mí me enseñaron que las enfermedades las debe decir el enfermo, es una línea roja que los periodistas no debemos pasar, esa y la de la sexualidad", señaló la periodista, recordando la importancia de respetar la intimidad de los protagonistas incluso en momentos de máxima repercusión pública.

Vidal explicó que "solo ella y poca gente de su entorno" eran conocedores de la situación, ya que, según le transmitieron allegados, la intérprete "no quería dar pena". Para la colaboradora, hacer pública su enfermedad habría podido generar una presión emocional difícil de gestionar para la actriz.

En la misma línea, Lorena Vázquez intervino en el programa 'Más Espejo', donde matizó que el círculo cercano de Echegui quiere dejar claro que "no es que lo mantuviera en secreto, lo que quería era vivirlo en la intimidad". La periodista añadió que no pretendía convertirse en abanderada de ninguna causa, sino sobrellevar el proceso de manera discreta junto a los suyos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
  2. José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
  3. Ramón Vallès, piloto de Iberia: 'Es muy improbable que un avión salga con el depósito lleno
  4. Albiol denuncia la falta de infraestructuras que ha obligado a cerrar las playas de Badalona: 'En 11 años no se ha construido nada
  5. El 'youtuber' Jordi Wild, de 40 años, lo tiene claro sobre el catalán: 'El castellano ya ha ganado
  6. Dos emprendedores de Sabadell abren una taberna catalana con almuerzos de tenedor a diez euros
  7. Jóvenes que viven del turismo de la Costa Daurada: 'En pocos meses ganamos dinero para todo el año
  8. La odisea de dos maestras de Banyoles destinadas a más de 100 kilómetros: 'Antes de hacer las oposiciones, trabajaba a cinco minutos

Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: "Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar"

Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: "Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar"

La Vuelta a España llega a Catalunya: así es el recorrido de sus tres trascendentales etapas

La Vuelta a España llega a Catalunya: así es el recorrido de sus tres trascendentales etapas

Yadvinder Malhi, especialista en bosques tropicales, recibe el Premio Ramon Margalef 2025

Yadvinder Malhi, especialista en bosques tropicales, recibe el Premio Ramon Margalef 2025

El polémico comentario de Maluma sobre Bukele que ha disgustado a sus fans

El polémico comentario de Maluma sobre Bukele que ha disgustado a sus fans

Catalunya aprueba incrementar la financiación de las jubilaciones parciales del profesorado de la escuela concertada

Catalunya aprueba incrementar la financiación de las jubilaciones parciales del profesorado de la escuela concertada

Volver a llenar la despensa tras las vacaciones de verano saldrá este año un 2,7% más caro

Volver a llenar la despensa tras las vacaciones de verano saldrá este año un 2,7% más caro

Alvise aseguró en el Supremo que tiene en su poder la mitad de los 100.000 euros que recibió antes de la campaña

Alvise aseguró en el Supremo que tiene en su poder la mitad de los 100.000 euros que recibió antes de la campaña

Dos heridos en el incendio de un edificio en Barcelona esta madrugada

Dos heridos en el incendio de un edificio en Barcelona esta madrugada