'Grand Prix' cierra temporada en La 1 con máximo, mientras Telecinco sigue sin despegar con el cine y Antena 3 se mantiene firme

El concurso de Ramón García arrasa en su final, 'Renacer' aguanta en Antena 3 y Telecinco no mejora con 'Desaparecidos' relegado al late night.

'Grand Prix', 'Bad Boys for Life' y 'Renacer'

'Grand Prix', 'Bad Boys for Life' y 'Renacer' / RTVE/Telecinco/Antena 3

La gran final de 'Grand Prix' devolvió a La 1 al primer puesto del lunes. El programa presentado por Ramón García, Lala Chus y Ángela Fernández despidió temporada con un potente 13,8% de cuota y más de un millón de seguidores de media, mejorando en cinco puntos el desenlace de la pasada edición y marcando el mejor dato de la temporada.

Antena 3, por su parte, logró mantener el pulso gracias a 'Renacer' y la ficción turca volvió a asegurar el doble dígito con un 10,9%. La peor parte se la llevó Telecinco, que relegó 'Desaparecidos' (6,4%) al late night y se conformó en prime time con la película 'Bad Boys For Life', que solo alcanzó un 6,6%. En el resto de ofertas, la película 'Misión Panamá' en laSexta firmó un discreto 4,1%, mientras que Cuatro subió ligeramente con la tercera entrega de 'Casper, el último padrino', que se situó en un 3,7%.

En la tarde, brillaron 'La promesa' (14,4%) y 'Sueños de libertad' (14%), seguidas de cerca por 'Valle salvaje' (11%). Además, 'Malas lenguas' logró un 10,9% en simulcast entre La 1 y La 2 y 'Pasapalabra' se consolidó como lo más fuerte de la franja con un 20,2%.

La mañana estuvo muy repartida: 'La hora de La 1' dominó con un 17,6% y 'La ruleta de la suerte' volvió a sobresalir con un 24,1%. Por su parte, 'Aruser@s' firmó un regreso en plena forma al anotar un 13,3%, un dato especialmente positivo teniendo en cuenta que la media mensual de laSexta se sitúa en torno al 5,4%.

PRIME TIME

La 1

Grand Prix: El pre-show: 765.000 (7,9%)

Grand Prix: 1.049.000 (13,8%)

Antena 3

El hormiguero 19 años juntos: 1.037.000 (10,8%)

Renacer: 760.000 (10,9%)

Telecinco

First dates: 850.000 (8,9%)

Cine 5 estrellas “Bad boys for life”: 376.000 (6,6%)

laSexta

El intermedio: The very best: 443.000 (4,7%)

El taquillazo “Misión Panamá”: 279.000 (4,1%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 312.000 (3,5%)

Viajeros Cuatro: 605.000 (6,3%)

Casper, el último padrino: 262.000 (3,7%)

La 2

Cifras y letras: 345.000 (4,1%)

Cifras y letras: 623.000 (6,8%)

Cine clásico “Quo vadis”: 318.000 (3,9%)

LATE NIGHT

La 1

Grand Prix: 160.000 (6,2%)

Antena 3

Renacer: 191.000 (6,4%)

Telecinco

Desaparecidos: 125.000 (6,4%)

laSexta

Cine “Santos criminales”: 75.000 (3,1%)

Cuatro

Sapo SA: Memorias de un ladrón: 137.000 (3,7%)

El desmarque. Madrugada: 39.000 (2,1%)

La 2

Cine “Jurassic park”: 139.000 (5,1%)

TARDE

La 1

La vuelta: 805.000 (9,7%)

Valle salvaje: 801.000 (11%)

La promesa: 967.000 (14,4%)

Malas lenguas: 458.000 (7%)

Aquí la Tierra: 655.000 (8,7%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.194.000 (14%)

YAS Verano: 749.000 (10,5%)

Pasapalabra: 1.470.000 (20,2%)

Telecinco

Tardear: 665.000 (8,3%)

El diario de verano: 487.000 (7,4%)

Agárrate al sillón: 544.000 (7,3%)

laSexta

Zapeando: 489.000 (5,8%)

Más vale tarde de verano: 435.000 (6,2%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 427.000 (5,3%)

Lo sabe, no lo sabe: 323.000 (4,9%)

La 2

Saber y ganar: 467.000 (5,3%)

Grandes documentales: 268.000 (3,6%)

Malas lenguas: 259.000 (3,9%)

Malas lenguas 2. Al cuadrado: 394.000 (5,2%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 278.000 (17,6%)

Mañaneros 360: 407.000 (13,5%)

Mañaneros 360: 672.000 (8,7%)

Antena 3

Espejo público verano: 283.000 (11,7%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 878.000 (18%)

La ruleta de la suerte: 1.705.000 (24,1%)

Telecinco

La mirada crítica: 211.000 (11,1%)

Vamos a ver verano: 294.000 (10,8%)

Vamos a ver más verano: 522.000 (8,1%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 77.000 (8,2%)

Aruser@s fresh: 260.000 (13,3%)

Al rojo vivo: 281.000 (8,1%)

Cuatro

¡Toma salami!: 5.000 (0,6%)

Alerta cobra: 13.000 (1,1%)

Alerta cobra: 43.000 (2,5%)

Alerta cobra: 66.000 (3,2%)

En boca de todos: 183.000 (6%)

La 2

De parque en parque: 30.000 (5,6%)

Planeta selva: 31.000 (3,9%)

Los países bajos salvajes: 15.000 (1,3%)

El escarabajo verde: 12.000 (0,7%)

Reduce tu huella: 20.000 (1%)

Los paisajes más bellos del mundo: 25.000 (1,2%)

El western de La 2 “Dos veces judas”: 57.000 (2,2%)

El cazador: 102.000 (2,7%)

El cazador: 142.000 (2,1%)

Saber y ganar: 197.000 (2,3%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.004.000 (22,7%)

Telediario 1: 1.090.000 (12,4%)

Informativos Telecinco 15h: 702.000 (8%)

laSexta Noticias 14h: 566.000 (7,4%)

Noticias Cuatro 1: 474.000 (6,7%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.526.000 (17,9%)

Telediario 2: 942.000 (11%)

Informativos Telecinco 21h: 615.000 (7,1%)

laSexta Noticias 20h: 477.000 (6,9%)

Noticias Cuatro 2: 301.000 (4,4%)

Matinal

Telediario matinal: 85.000 (15,1%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 104.000 (13,1%)

El Matinal (Telecinco): 133.000 (10,2%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,5%), La 1 (11,2%), Telecinco (7,8%), laSexta (5,8%), Cuatro (4,7%), La 2 (3,9%).

Mensual: Antena 3 (12,2%), La 1 (10,3%), Telecinco (7,9%), laSexta (5,4%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,3%).

