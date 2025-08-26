Sin tregua
Alejandra Rubio sorprende al salir en defensa de su tía Carmen Borrego tras tildarla de "tirana" cuando era jefa
La colaboradora de 'Vamos a ver' carga contra quienes buscan atacar a las Campos años después
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
Pedro Serrano, excompañero de Carmen Borrego, reapareció este fin de semana en ‘Fiesta’ para asegurar que la colaboradora de ‘Vamos a ver’ fue “un poco tirana como jefa” cuando trabajaron juntos en 2011. Sus palabras no han tardado en generar reacción dentro del clan Campos. Sin embargo, Borrego ha encontrado una aliada donde menos lo esperaba.
La primera en responder ha sido Alejandra Rubio, que aunque habitualmente lanza zascas a la hermana de su madre, en esta ocasión, ha decidido salir en su defensa. La hija de Terelu ha mostrado su apoyo a su tía y ha cuestionado que se dé espacio a este tipo de testimonios: “Lo que no entiendo es cómo se les sigue dando hueco a esta gente. Que venga a contar una cosa que no es verdad y encima después de tantos años... No creo que hicieses algo ni parecido porque mi tía tiene sus cosas buenas y malas como todos y os aseguro que no es ni su forma de ser ni de actuar”.
La colaboradora ha ido más allá y ha lanzado un mensaje contundente contra quienes intentan aprovecharse de la fama de su familia: “No tiene ningún sentido. Algunos han intentado hacer algo parecido y parece ser que funciona este tema sobre las Campos. No demos fuerza a esta gente”.
Por su parte, Carmen Borrego se ha mostrado tranquila y restando importancia a lo ocurrido. Según explicó Adriana Dorronsoro, la menor de las hermanas Campos asegura que el testimonio de Serrano es falso, que en su momento incluso le ayudó con un problema personal y que ahora solo busca “subirse al carro” de la polémica.
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
- Ramón Vallès, piloto de Iberia: 'Es muy improbable que un avión salga con el depósito lleno
- Albiol denuncia la falta de infraestructuras que ha obligado a cerrar las playas de Badalona: 'En 11 años no se ha construido nada
- El 'youtuber' Jordi Wild, de 40 años, lo tiene claro sobre el catalán: 'El castellano ya ha ganado
- Dos emprendedores de Sabadell abren una taberna catalana con almuerzos de tenedor a diez euros
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- Jóvenes que viven del turismo de la Costa Daurada: 'En pocos meses ganamos dinero para todo el año