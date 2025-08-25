Una reconciliación, un regreso inesperado y una huida a Suiza: todo lo que pasará en 'La promesa' del 25 al 29 de agosto

La semana en 'La promesa' arranca con reconciliaciones y giros sorprendentes, pero pronto dará paso al caos con la reaparición de Lorenzo, que sacudirá por completo la vida en palacio. Entre secretos, chantajes y confesiones, los personajes vivirán días de gran intensidad que marcarán el futuro inmediato de la familia y del servicio.

El lunes 25 de agosto, Leocadia y Cristóbal comparten un esperado momento íntimo, mientras Manuel se disculpa con Alonso y ambos sellan la paz tras sus desencuentros. Catalina pide perdón a Martina con la esperanza de que no abandone La Promesa, y Curro y Ángela sueñan con un futuro juntos en Zúrich. Sin embargo, la calma se rompe cuando Cristóbal descubre la relación entre Pía y Ricardo y amenaza con consecuencias.

El martes 26 de agosto, Enora presiona a Toño para que dé explicaciones sobre su madre, aunque el joven se niega, mientras ella insiste en buscar la reconciliación. Catalina y Martina anuncian su entendimiento al marqués y se preparan para nuevas negociaciones con el barón de Valladares. Ángela celebra su futuro junto a Curro sin imaginar que una aparición inesperada lo cambiará todo. Por otro lado, la relación de Pía y Ricardo preocupa cada vez más y el vínculo entre Leocadia y Cristóbal demuestra ser más profundo de lo que parecía.

El miércoles 27 de agosto, Lorenzo reaparece en La Promesa, desatando el pánico entre Curro y Ángela, que temen su venganza. Manuel informa a Toño y Enora de la oferta de Pedro Farré para comprar sus acciones, mientras ellos no se ponen de acuerdo. Cristóbal lanza un ultimátum a Pía y Ricardo: uno de los dos debe marcharse. La sorpresa llega para Vera, que recibe la visita de su hermano Federico después de tanto tiempo.

El jueves 28 de agosto, Lorenzo continúa presionando a Curro y Ángela para que confiesen que fue por su culpa que terminó detenido. Alonso, desesperado, acude al barón de Valladares para intentar forzar un nuevo encuentro, mientras Leocadia y Cristóbal siguen con su aventura secreta. Simona y Candela confiesan a Manuel la verdad sobre el falso matrimonio de Toño, y Vera por fin se reencuentra con su hermano, aunque no todo será como esperaba.

El viernes 29 de agosto, el barón de Valladares regresa con exigencias que ponen en riesgo los planes de Catalina y Martina. Lorenzo intensifica su acoso sobre Curro, lo que lleva a él y a Ángela a preparar su huida a Suiza. Pía y Ricardo intentan salvar su empleo prometiendo romper, pero Cristóbal mantiene su ultimátum. Leocadia pide destruir las cartas que escribió a Cristóbal, pero él se niega, mientras Vera y Federico chocan de nuevo por su pasado. En paralelo, Enora urde un encuentro entre Toño y Simona con la esperanza de lograr la reconciliación entre madre e hijo.