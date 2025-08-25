Un plan peligroso, una muerte inesperada y una gran acusación: todo lo que pasará en 'Valle salvaje' del 25 al 29 de agosto

La semana en 'Valle salvaje' estará marcada por un giro trágico que sacudirá a todos los habitantes del valle. Lo que comienza con intrigas y planes secretos desembocará en una muerte que lo cambia todo y cuyas consecuencias seguirán presentes durante los días siguientes. Confesiones, prohibiciones y grandes revelaciones sacudirán la Casa Grande en unas jornadas que prometen ser decisivas.

El lunes 25 de agosto, Mercedes se derrumba tras la marcha de Bernardo y encuentra consuelo en Matilde. En la Casa Grande, Ana descubre los planes de Úrsula, que sigue decidida a conseguir lo que quiere, al igual que Julio. Mientras tanto, el Gálvez de Aguirre se cita con Adriana y Rafael con la intención de acabar con todo.

El martes 26 de agosto, Adriana se despide emocionada de Luisa y reconoce que su etapa en Valle Salvaje llega a su fin. Martín acusa a su hermana de haber intentado echarlo de la Casa Grande, mientras los Gálvez de Aguirre se reúnen para presenciar un acontecimiento que cambiará sus vidas. Úrsula organiza un brindis con Rafael, Adriana y Julio, pero la celebración termina de la peor manera: alguien pierde la vida en el valle.

El miércoles 27 de agosto, el dolor por la inesperada muerte sacude a todos. Bárbara encuentra apoyo tanto en Irene como en Leonardo, y Ana se debate entre callar o revelar lo que sabe sobre lo sucedido, atrapada en un dilema que podría tener graves consecuencias.

El jueves 28 de agosto, José Luis prohíbe a Alejo y Mercedes asistir al funeral que se celebra en la Casa Grande, mientras el duque busca culpables entre los inocentes. Doña Amanda sorprende al anunciar que dejará Valle Salvaje, mientras Francisco intenta impresionar a Pepa aprovechándose del trabajo de Martín.

El viernes 29 de agosto, Amanda comparte con Leonardo sus dudas sobre Bárbara, y el joven termina confesándole a su madre que golpeó violentamente a don Hernando. Por su parte, el duque recibe una grave acusación que amenaza con ponerlo en el punto de mira.