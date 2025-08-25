Debate incendiario
Pipi Estrada enciende 'El chiringuito' al hablar de Franco y picar a Pedrerol: "¿Eres franquista?"
El periodista generó polémica al vincular los cánticos de apoyo al jugador con recuerdos de su infancia durante la dictadura.
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
El debut de Franco Mastantuono con el Real Madrid provocó un ambiente singular en el Santiago Bernabéu. Los aficionados corearon con fuerza el nombre del joven argentino, lo que en televisión fue comentado como un clamor que, sin pretenderlo, recordaba a los años de la dictadura en España.
En 'El chiringuito de jugones', Alfredo Duro calificó los cánticos de "gravísimo insulto" y los consideró una falta de respeto a la Memoria Histórica. El debate se calentó todavía más con la intervención de Pipi Estrada, que sorprendió a todos en el plató: "Me gusta mucho cuando escucho 'Franco, Franco' en el Bernabéu, porque es el nombre del jugador y yo tuve una infancia muy bonita con Franco hasta los 16 años".
Las palabras incomodaron a Josep Pedrerol, que reaccionó de inmediato: "¿Cómo que con Franco tuviste una infancia muy bonita? ¿Eres franquista tú?". Estrada se defendió negando cualquier afinidad política y aclaró que se refería solo a recuerdos personales de su juventud.
Pese a la matización, el periodista insistió en destacar aspectos de aquella época, como la "tranquilidad" o que "no había paro", lo que generó aún más tensión en la mesa. Pedrerol cerró la discusión con ironía: "¿Se podía decir entonces que no había paro?".
- Ramón Vallès, piloto de Iberia: 'Es muy improbable que un avión salga con el depósito lleno
- Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
- Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por previsión de lluvias muy intensas este domingo
- José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
- Albiol denuncia la falta de infraestructuras que ha obligado a cerrar las playas de Badalona: 'En 11 años no se ha construido nada
- Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
- Makoke cancela su boda con Gonzalo de manera fulminante tras lo ocurrido en 'Fiesta': comunicado urgente que lo explica todo
- La odisea de dos maestras de Banyoles destinadas a más de 100 kilómetros: 'Antes de hacer las oposiciones, trabajaba a cinco minutos