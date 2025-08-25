Audiencias 24/08/2025

'Una nueva vida' resiste en Antena 3 mientras el cine de La 1 se lleva el liderazgo y Telecinco cae con '¡Allá tú!'

La película 'Jurassic World: El reino caído' lidera el domingo con un 12,9%, frente al 10,7% de la ficción turca y el débil 6,7% del concurso de Telecinco.

La 1 volvió a apostar por el cine de gran espectáculo y acertó. La emisión de 'Jurassic World: El reino caído' se convirtió en lo más visto del domingo con un 12,9% de cuota de pantalla y 1.172.000 espectadores. Antena 3 mantuvo su apuesta habitual con 'Una nueva vida', que repite estabilidad con un 10,7% y 838.000 seguidores. En cambio, Telecinco sigue sin levantar cabeza en domingo: '¡Allá tú!' solo consiguió un 6,7%, mejorando tres décimas respecto a su mínimo de la semana pasada. A menor escala, laSexta alcanzó un 6,1% con 'Agente 355', mientras que Cuatro se quedó en un 5,1% con una reposición de 'Cuarto milenio'.

La tarde también fue terreno para los dinosaurios: 'El mundo perdido' (10,8%) y 'Jurassic Park 3' (11%) sobresalieron entre el resto de ofertas y contribuyeron a que La 1 se convirtiera en la única cadena en superar el 10% en esta franja. Antena 3 quedó en segunda posición con un 9,9% gracias a su primer 'Multicine', mientras que La 2 brilló con 'La Vuelta a España', que alcanzó un 6%.

Por la mañana, el entretenimiento se repartió. Antena 3 logró un destacado 18,6% con 'La ruleta de la suerte' a pesar de ser reposición. En Telecinco, 'Agárrate al sillón' vivió una jornada irregular: arrancó con un 7,2%, pero su tercera entrega se desplomó hasta el 3,9%.

PRIME TIME

La 1

La película de la semana “Jurassic World: El reino caído”: 1.172.000 (12,9%)

Cine “Al filo del mañana”: 508.000 (11,2%)

Antena 3

Una nueva vida: 838.000 (10,7%)

Telecinco

¡Allá tú!: 592.000 (6,7%)

laSexta

El taquillazo “Agentes 355”: 563.000 (6,1%)

Cine “El infiel (2019)”: 196.000 (4,3%)

Cuatro

Lo sabe, no lo sabe: 252.000 (2,9%)

Cuarto milenio: 458.000 (5,1%)

La 2

Imprescindibles: 152.000 (1,6%)

Versión española: “Cosmética del enemigo”: 171.000 (2%)

LATE NIGHT

La 1

Cine 2 “Cómo termina”: 111.000 (5,2%)

Antena 3

Una nueva vida: 184.000 (6,3%)

Telecinco

¡Allá tú!: 257.000 (6,8%)

laSexta

Cine 2 “Blackwood”: 86.000 (4,4%)

Cuatro

Cuarto milenio: 271.000 (8%)

La 2

Versión española: Última sesión “Oswald, el falsificador”: 62.000 (1,4%)

SAC: En la mente criminal: 45.000 (1,9%)

SAC: En la mente criminal: 38.000 (2,2%)

TARDE

La 1

Sesión de tarde “Jurassic Park: El mundo perdido”: 885.000 (10,8%)

Sesión de tarde 2 “Jurassic Park 3”: 848.000 (11%)

Sesión de tarde 3 “Mi pequeño amor”: 455.000 (6,5%)

Aquí la Tierra: 746.000 (10%)

Antena 3

Multicine “Protección peligrosa”: 810.000 (9,9%)

Multicine 2 “¿Te acuerdas de mí, mamá?”: 647.000 (8,4%)

Multicine 3 “La intrusa (2018)”: 562.000 (8%)

Telecinco

Fiesta: 620.000 (8,1%)

laSexta

Cine “Ava”: 500.000 (6,1%)

Cine 2 “La tapadera”: 385.000 (5,1%)

Cuatro

Home Cinema "Regreso al futuro 3": 638.000 (7,8%)

Home Cinema 2 "Astérix en los Juegos Olímpicos": 477.000 (6,4%)

La 2

Saber y ganar: Fin de semana: 246.000 (3,1%)

La vuelta: 493.000 (6%)

Ruta vía de la plata: Diario de un ciclista: 217.000 (2,7%)

Documentales de La 2: 148.000 (2%)

Ruralitas: 158.000 (2,2%)

Grandes diseños: 170.000 (2,1%)

MAÑANA

La 1

Viaje al centro de la tele: 231.000 (8,6%)

Viaje al centro de la tele: 251.000 (7,9%)

Viaje al centro de la tele: 298.000 (8,5%)

D Corazón: 515.000 (9%)

Antena 3

Pelopicopata: 16.000 (2,6%)

Los más…: 107.000 (4,5%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 267.000 (6,7%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 516.000 (10,7%)

La ruleta de la suerte: 1.197.000 (18,6%)

Telecinco

Got Talent España: Momentazos: 122.000 (8,8%)

Got Talent España: 244.000 (8,9%)

Agárrate al sillón: 250.000 (7,2%)

Agárrate al sillón: 276.000 (5,5%)

Agárrate al sillón: 261.000 (3,9%)

laSexta

Equipo de investigación: 19.000 (2,8%)

Equipo de investigación: 69.000 (5,1%)

Equipo de investigación: 136.000 (6,1%)

Equipo de investigación: 151.000 (5%)

Equipo de investigación: 187.000 (5,6%)

Equipo de investigación: 285.000 (6,6%)

Cuatro

¡Toma salami!: 6.000 (1%)

¡Toma salami!: 21.000 (2,8%)

¡Toma salami!: 44.000 (4,7%)

Volando voy: 108.000 (6,9%)

Volando voy: 214.000 (7,9%)

Viajeros Cuatro: 297.000 (9%)

Viajeros Cuatro: 359.000 (8,5%)

La 2

El archipiélago indómito: 14.000 (2,7%)

Mamíferos: 17.000 (2,4%)

Los conciertos de La 2: 40.000 (3,5%)

Buenas noticias TV: 31.000 (2%)

Shalom: 27.000 (1,6%)

Medina: 30.000 (1,6%)

Últimas preguntas: 60.000 (2,7%)

El día del señor: 197.000 (7%)

Pueblo de Dios: 120.000 (3,7%)

Pueblo de Dios: 63.000 (1,9%)

El camino interior: 97.000 (2,8%)

Flash moda: 131.000 (3%)

El escarabajo verde: 137.000 (2,5%)

¡Qué animal!: 120.000 (1,9%)

Saber y ganar: Fin de semana: 62.000 (0,8%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.633.000 (20,9%)

Telediario 1: 1.027.000 (13,1%)

laSexta Noticias 14h: 477.000 (7,7%)

Noticias Cuatro 1: 467.000 (7,6%)

Informativos Telecinco 15h: 505.000 (6,5%)

Prime Time

Telediario 2: 967.000 (11,4%)

Antena 3 Noticias 2: 948.000 (11,4%)

Informativos Telecinco 21h: 736.000 (8,9%)

laSexta Noticias 20h: 471.000 (6,7%)

Noticias Cuatro 2: 358.000 (5,1%)

RANKING

Diario: La 1 (10,5%), Antena 3 (9,9%), Telecinco (7%), Cuatro (6,2%), laSexta (5,5%), La 2 (2,7%).

Mensual: Antena 3 (12,1%), La 1 (10,3%), Telecinco (7,9%), Cuatro (5,4%), laSexta (5,4%), La 2 (3,2%).

