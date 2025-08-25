Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días de ingreso hospitalario

Un día triste para el cine y la televisión española: la actriz Verónica Echegui ha fallecido con tan solo 42 años, tras varios días de ingreso en el madrieño Hospital 12 de Octubre. Según confiman fuentes de su entorno a El País, la actriz habría fallecido durante el día de ayer, domingo 24 de agosto, y su capilla ardiente será instalada en Tanatorio de La Paz, en Tres Cantos.

Echeguí inició su carrera en 2006 con la película 'Yo soy la Juani', dirigida por Bigas Luna, donde dio vida a una joven inconformista que le valió la nominación al Goya como actriz revelación. Ese fue el inicio de una trayectoria marcada por interpretaciones potentes, como las de 'El patio de mi cárcel' y 'Katmandú, un espejo en el cielo', ambas candidatas también al Goya en la categoría de mejor actriz protagonista, además de trabajos en títulos como 'La gran familia española', 'Explota Explota' u 'Objetos'.

En los últimos años había compaginado cine y televisión, con series como 'Intimidad' o 'Los pacientes del doctor García', y recientemente había estrenado 'A muerte', una comedia para Atresplayer que había triunfado en medio mundo gracias a su estreno internacional en Apple TV+.

Hace apenas dos meses, en conversación con YOTELE, Echegui reflexionaba precisamente sobre la muerte. “Es un tabú, porque no es algo que en el colegio, por ejemplo, nos enseñan. No nos hablan sobre la muerte. Parece como que es algo que no existe, no está ahí, pero sin embargo todos vamos a morir, y nadie lo comenta”, explicaba en aquella entrevista.