Todas las claves de la final del Grand Prix 2025: padrinos, pueblos y horario

San Sebastián de la Gomera y Cubas de la Sagra se enfrentan este lunes en La 1 por el título del concurso.

Jorge Lorenzo y Adriana Torrebejano, padrinos de la final del 'Grand Prix 2025'

Jorge Lorenzo y Adriana Torrebejano, padrinos de la final del 'Grand Prix 2025' / RTVE

Madrid
La edición 2025 de 'El Grand Prix del Verano' llega a su gran desenlace. Este lunes, 25 de agosto, se celebrará la final en la que se medirán dos pueblos que han demostrado ser los más competitivos del verano: San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife) y Cubas de la Sagra (Madrid).

El equipo azul de San Sebastián de la Gomera tendrá como padrino al expiloto de motociclismo y automovilismo Jorge Lorenzo. Por su parte, los amarillos de Cubas de la Sagra contarán con el apoyo de la actriz Adriana Torrebejano. Los dos famosos estarán al lado de los concursantes para animarles en cada reto y ayudarles a superar las duras pruebas que marcarán la noche.

Como siempre, el programa estará presentado por Ramón García, acompañado de Lalachus, Angela Fernández, Wilbur y la Vaquilla, que aportarán el toque de humor y espectáculo habitual. En esta edición, diez pueblos de diez comunidades autónomas han luchado por llegar a la final, pero solo uno levantará el trofeo del 'Grand Prix 2025'.

La gran final podrá seguirse en directo en La 1 este lunes a partir de las 21:45 horas, además de estar disponible bajo demanda en RTVE Play.

