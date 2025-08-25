Una carta reveladora, una prueba contra don Pedro y una noticia sorprendente: todo lo que pasará en 'Sueños de libertad' del 25 al 29 de agosto

La semana en 'Sueños de libertad' estará marcada por la ausencia de Fina, cuya marcha deja a Marta completamente destrozada y provoca una cadena de sospechas y enfrentamientos. Mientras tanto, Irene regresa a la colonia y se enfrenta a don Pedro con pruebas que pueden cambiarlo todo, al mismo tiempo que crece la tensión en la directiva y los trabajadores viven con miedo a las enfermedades. Entre secretos, traiciones y decisiones inesperadas, varios personajes llegarán al límite de sus fuerzas.

El lunes 25 de agosto, Marta queda destrozada tras leer la carta que Fina le ha dejado. Gabriel pretende movilizar a los trabajadores para interponer una demanda contra la empresa, mientras Irene regresa a su puesto en la colonia. En la tienda, Carmen y Claudia echan de menos a Fina y Manuela lamenta haber perdido a Gaspar. Marta busca consuelo en su padre y Pelayo se ofrece a contratar a un detective para localizar a Fina.

El martes 26 de agosto, Marta desvela a las chicas el motivo de la marcha de Fina e Irene empieza a encajar piezas sobre la desaparición de José. El miedo a la enfermedad se extiende entre los empleados y Digna encara a Damián por las negligencias de seguridad. Irene desafía a don Pedro con una prueba que lo cambia todo y Luz se siente decepcionada al ver que Luis y Joaquín se posicionan del lado de la empresa.

El miércoles 27 de agosto, Damián trata de calmar a Pelayo ante el escándalo que amenaza con estallar. Digna se entera de que Fina ya no está en la colonia y Marta se derrumba con ella. Irene revela a Digna la traición sufrida por Joaquín, mientras María busca el momento de dar un paso importante con Andrés. Ángela irrumpe en la fábrica exigiendo respuestas y Cristina enfrenta a don Pedro, aunque un dolor inesperado le impide confesar la verdad.

El jueves 28 de agosto, Cristina empieza a sospechar que algo ocurre con don Pedro. Irene intenta acercarse a Digna, que se niega a perdonar, mientras Luz le exige a don Pedro que diga la verdad. Carmen descubre que Fina nunca estuvo en París y Gabriel afronta unas negociaciones complicadas. Marta insiste en encontrar a su amiga y Digna encara a don Pedro en un tenso enfrentamiento.

El viernes 29 de agosto, don Pedro intenta retener a Digna mientras Luz toma una decisión que sacude a la directiva. Gema, cansada, quiere dejar la tienda, y Carmen y Claudia temen lo peor sobre Fina. Marta, afectada por la marcha de su amiga, no consigue avanzar. Gaspar anuncia su intención de vender la cantina, Andrés quiere liderar el conflicto con los trabajadores y Pelayo recibe una noticia inesperada que lo cambia todo.