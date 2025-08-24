Lydia Lozano, víctima de una cámara oculta de TVE: la insólita propuesta que la descolocó por completo y que ahora quiere hacer realidad

Lydia Lozano, que hace unos días rompía con la productora de Sálvame tal y como adelantó en exclusiva YOTELE, fue una de las invitadas de 'Pasa sin llamar', el programa de Inés Hernand y Alba Carrillo en La 2. La periodista fue víctima además de la cámara oculta del programa, que la descolocó por completo con su insólita propuesta, dejándola sin palabras.

Lozano, que pensaba que se dirigía a una entrevista de su libro 'La venganza de la llorona', ha acabado en el despacho de la supuesta productora Jenni Alcoholado. Allí ha recibido la propuesta de adaptar sus memorias a la televisión. "Venía a una entrevista para promocionar el libro, y me está entrando un calor...", ha expresado sorprendida la periodista.

Más sorprendida se quedó al descubrir las pretensiones de la productora con su serie, a al que quería dar un estilo 'true crime', que es lo que se lleva ahora: "Yo lo que no quiero es una ficción basada en cuentos chinos", dejaba claro Lydia.

Sin embargo, Alcoholado ha hecho más disparatada su propuesta: "Que en uno de los capítulos llegues y te encuentres con un cadáver". "¿Pero qué tiene que ver un cadáver con mi vida?", se quejaba la ex de 'Sálvame'.

A continuación, la productora le ha contado a Lydia los planes para repartir los papeles de la ficción: "Para el papel de tu pareja hemos pensado en Miguel Ángel Revilla". Para hacer de protagonista, la productora le ha propuesto a Carmen Machi. Alcoholado también ha puesto sobre la mesa a una actriz emergente: Casilda Amberes. En ese momento, ha cogidos el móvil para preguntar al asistente virtual en voz alta qué ficciones había hecho Amberes. Pero en realidad esa actriz no existe, lo que ha confundido todavía más a la comunicadora.

Siguiendo la dinámica de la broma, Alcoholado ha pasado al punto de los derechos de autor: "Queríamos saber si tú renunciarías a los derechos de autor", le preguntaba mientras le proponía cobrar "por la supervisión del proyecto". "Nunca hablo de dinero, que para eso tengo a Muro [su representante", contestaba Lydia, que en ese momento se disponía a mandarle un mensaje de voz: Me están proponiendo, que estoy flipando, hacer una serie de mi vida. "Me están hablando de asesinatos, de cuernos...".

Al final, la productora ha pensionado a Lozano para que acepte las condiciones del proyecto o por el contrario seguirían adelante sin contar con la periodista. "Nos veríamos obligados, por ejemplo, a cambiar el nombre a Mari Ángeles Chamarro y hablar de tu vida con estos giros dramáticos". "¿Queréis hacer una serie sobre mi vida sin contar conmigo?", protestaba Lydia. "Yo entiendo que pases, pero al menos si pasas, Pasa sin llamar a nuestra casa, que es una cámara oculta", desvelaba finalmente Jenni Alcoholado. "Al final no hay serie, pero yo quiero hacerla", afirmaba convencida la periodista en plató.