Verónica Sanz acabó 'laSexta Xplica' con un emotivo mensaje para Javier Cid: "Descanza en paz, amigo"

La muerte de Javier Cid ha dejado un enorme vacío en los sitios donde el periodista solía desarrollar su trabajo. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento a los 46 años, Pepa Romero informó destrozada desde el plató de 'Y Ahora Sonsoles', programa en el que colaboraba Cid. Seguidamente se sumó Sonsoles Ónega en redes con una emotiva carta y anoche Antonio Lobato tuvo que hacer una pausa para no romperse a llorar al despedir a su amigo en laSexta.

A todos ellos, se sumaba esta madrugada Verónica Sanz, presentadora estival de 'laSexta Xplica', que quiso aprovechar los últimos minutos del programa para mandar un emotivo mensaje al que fuera compañero en el formato de laSexta.

"Hoy el mundo es un poco más triste, porque nos ha dejado una persona que lo hacía mejor: nuestro compañero y colaborador Javier Cid, excelente periodista y maravillosa persona que llenaba de alegría todos los sitios por los que pasaba, como este plató", comenzaba diciendo Sanz, que quiso destacar su figura añadiendo que "no ha habido nadie que haya provocado tantas risas como él, ya fuese hablando de impuestos o dietas".

"Era un tipo genial, lúcido, rápido y muy despistado, que siempre se olvidaba sus cosas en cualquier lado, y a quien nosotros nunca olvidaremos", ha añadido Sanz, quien ha mandado "un abrazo muy fuerte a sus padres, a su hermano y a sus compañeros de 'El Mundo'". "Somos conscientes del tremendo vacío que deja. Descansa en paz, amigo", ha dicho para finalizar la presentadora.