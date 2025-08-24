Madre primeriza
Cristina Castaño da a luz a su primer hijo: este es el nombre elegido por la actriz
La actriz anunció su embarazo en 'La revuelta' sorprendiendo a todos por la discreción con la que lo había llevado.
Redacción YoteleRedacción Yotele
El portal de tele de El Periódico. Todas las exclusivas televisivas. Solo información verificada por nuestro equipo de periodistas. Actualidad, entrevistas, audiencias, reportajes y análisis.
Cristina Castaño sorprendió a todos el pasado mes de mayo cuando visitó 'La revuelta'. La actriz se presentó en el programa de David Broncano embarazada sin que nadie lo esperara, pues no había trascendido ninguna noticia al respecto.
"Me extraña que no me digas nada. Yo te lo agradezco, pero vaya...", afirmaba la actriz mientras mostraba su barriga al público. "Será Leo", añadía la protagonista de 'Toy Boy'.
Pues bien, este domingo 24 de agosto, Castaño ha compartido en redes que su bebé ya ha nacido y ha escogido el nombre de León para él: "Eres precioso", le dijo cuando lo vio por primera vez.
En el post, la actriz agradece el trato recibido por los sanitarios que la han atendido durante la recta final de su embarazo: "Quiero agradecer a todo el equipo de maternidad del Hospital Quirón de Pozuelo el trato recibido estos días. No he podido estar mejor atendida. Gracias de corazón a mi matrona Marcela y al resto del personal del hospital".
Por último, la que interpretarse el personaje de Judit en 'La que se avecina' ha agradecido también a su hermana Marga y a su ginecóloga por acompañarla durante el proceso.
- Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles Ónega en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
- Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
- Una lluvia torrencial deja riadas en el centro histórico de Badalona
- Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por previsión de lluvias muy intensas este domingo
- Makoke cancela su boda con Gonzalo de manera fulminante tras lo ocurrido en 'Fiesta': comunicado urgente que lo explica todo
- Quién era Javier Cid, periodista y colaborador de Sonsoles Ónega fallecido a los 46 años
- A por ella, Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la dana de Valencia
- Las altas temperaturas de los toboganes obligan al Ayuntamiento de Barcelona a instalar carteles de advertencia