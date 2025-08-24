Madre primeriza

Cristina Castaño da a luz a su primer hijo: este es el nombre elegido por la actriz

La actriz anunció su embarazo en 'La revuelta' sorprendiendo a todos por la discreción con la que lo había llevado.

Cristina Castaño

Cristina Castaño

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Cristina Castaño sorprendió a todos el pasado mes de mayo cuando visitó 'La revuelta'. La actriz se presentó en el programa de David Broncano embarazada sin que nadie lo esperara, pues no había trascendido ninguna noticia al respecto.

"Me extraña que no me digas nada. Yo te lo agradezco, pero vaya...", afirmaba la actriz mientras mostraba su barriga al público. "Será Leo", añadía la protagonista de 'Toy Boy'.

Pues bien, este domingo 24 de agosto, Castaño ha compartido en redes que su bebé ya ha nacido y ha escogido el nombre de León para él: "Eres precioso", le dijo cuando lo vio por primera vez.

En el post, la actriz agradece el trato recibido por los sanitarios que la han atendido durante la recta final de su embarazo: "Quiero agradecer a todo el equipo de maternidad del Hospital Quirón de Pozuelo el trato recibido estos días. No he podido estar mejor atendida. Gracias de corazón a mi matrona Marcela y al resto del personal del hospital".

Por último, la que interpretarse el personaje de Judit en 'La que se avecina' ha agradecido también a su hermana Marga y a su ginecóloga por acompañarla durante el proceso.

