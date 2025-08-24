Susto tremendo

Blas Cantó, obligado a pasar por quirófano de urgencia tras sufrir un accidente reformando su casa

El colaborador de 'Zapeando' se cortó el tendón de Aquiles.

Blas Cantó en 'Zapeando'

Blas Cantó en 'Zapeando' / LA SEXTA

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El cantante Blas Cantó ha preocupado a sus seguidores al mostrar en sus redes cómo ha tenido que pasar por quirófano de urgencia.

El colaborador de 'Zapeando' se encontraba haciendo una pequeña reforma en casa: "Estaba haciendo de manitas en casa y tenía un perfil de esos de pladur en el suelo de la cocina". Y de repente, ocurrió: "Pues sin querer lo he pisado, se ha revirado y me ha cortado el tendón de Aquiles".

"En cuanto pasó, sabía que tenía que ir al hospital porque me tendrían que operar", confirma el artista en sus post de Tik Tok.

El murciano además habla de que la operación fue rápida, consciente de que lo complicado comienza ahora: "Viene lo más duro: la recuperación", concluye.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles Ónega en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
  2. Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
  3. Una lluvia torrencial deja riadas en el centro histórico de Badalona
  4. Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por previsión de lluvias muy intensas este domingo
  5. Makoke cancela su boda con Gonzalo de manera fulminante tras lo ocurrido en 'Fiesta': comunicado urgente que lo explica todo
  6. Quién era Javier Cid, periodista y colaborador de Sonsoles Ónega fallecido a los 46 años
  7. A por ella, Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la dana de Valencia
  8. Las altas temperaturas de los toboganes obligan al Ayuntamiento de Barcelona a instalar carteles de advertencia

Cristina Castaño da a luz a su primer hijo: este es el nombre elegido por la actriz

Cristina Castaño da a luz a su primer hijo: este es el nombre elegido por la actriz

La Confederación del Ebro previene de posibles crecidas en barrancos y cauces menores ante los avisos de tormentas

La Confederación del Ebro previene de posibles crecidas en barrancos y cauces menores ante los avisos de tormentas

Montse Cazcarra, psicóloga: ''La responsabilidad afectiva no va de hacernos cargo de las emociones de los demás"

Montse Cazcarra, psicóloga: ''La responsabilidad afectiva no va de hacernos cargo de las emociones de los demás"

Nuevo Citroën C5 Aircross: electrificación sin miedo a la autonomía, espacio y comodidad

Nuevo Citroën C5 Aircross: electrificación sin miedo a la autonomía, espacio y comodidad

Blas Cantó, obligado a pasar por quirófano de urgencia tras sufrir un accidente reformando su casa

Blas Cantó, obligado a pasar por quirófano de urgencia tras sufrir un accidente reformando su casa

La plataforma en defensa de la R3 de Rodalies, estalla: "No son problemas técnicos, es negligencia"

La plataforma en defensa de la R3 de Rodalies, estalla: "No son problemas técnicos, es negligencia"

Carlos Alcaraz recibe la bendición de Dios antes de su debut en el US Open

Carlos Alcaraz recibe la bendición de Dios antes de su debut en el US Open

Bomberos y medios aéreos siguen trabajando aún en 14 incendios en Asturias, Galicia y Castilla y León

Bomberos y medios aéreos siguen trabajando aún en 14 incendios en Asturias, Galicia y Castilla y León