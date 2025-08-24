Audiencias 23/08/2025

'Atrapa un millón ' sube y lidera con el cine de La 1 pisándole los talones

El programa de Manel Fuentes experimenta una subida respecto a la semana pasada, a pesar de estar emitiendo programas repetidos

&quot;Atrapa un millón'

"Atrapa un millón' / ANTENA 3

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
'Atrapa un millón' sigue su dulce camino por la noche del sábado este verano. El concurso de Manel Fuentes viene registrando datos con sus entregas repetidas incluso superiores a los que ha hecho durante la temporada regular, donde promedió un 9,5%.

Este sábado, el programa sube respecto a la semana pasada hasta anotar un buen 10,6% y liderar la noche, seguido muy de cerca por el cine de La 1, que con la película 'Cualquiera menos tú' anota un 10%.

Por su parte, 'laSexta Xplica' mejora ligeramente hasta el 5,5%, por detrás de Cuatro, que emitió la cinta 'El libro de Eli' (6,2%). Por su parte, 'Top Gun' registró un 6,4% en Telecinco.

