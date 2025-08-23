Telecinco recurre al talismán de Pablo Motos en 'El Hormiguero' para impulsar la audiencia del lunes

Telecinco encuentra un nuevo sustituto para 'Socialité' y renueva su confianza en 'First Dates', que gana más espacio en la noche

Telecinco impulsa a Terelu Campos este fin de semana: 'Aires de Fiesta' estrena horario con dos estrellas internacionales

Pablo Motos en 'El hormiguero' / Logo de Telecinco

Pablo Motos en 'El hormiguero' / Logo de Telecinco

Madrid
Telecinco continúa haciendo movimientos en su programación para impulsar sus audiencias en este tramo final de verano. La cadena reformuló 'Fiesta' con mayor protagonismo de Terelu y acertó al dar más espacio a 'First Dates' en sus noches.

Ahora, desde Fuencarral anuncian otro cambio de programación, esta vez para el lunes y soprenden al recurrir al talismán de Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

Para esa noche, 'First Dates' abrirá las puertas de su restaurante poco antes de las 22:00 horas - eso no cambia - y justo a continuación, la cadena opta por ofrecer una de las películas de la exitosa saga 'Bad Boys' de Will Smith, dejando para el late night el penúltimo capítulo de 'Desaparecidos'.

Este movimiento se produce después de que la serie protagonizada por Juan Echanove no haya conseguido los resultados esperados, por lo que su trayectoria final será en la madrugada y en cambio, en prime time habrá hueco para Will Smith, el auténtico talismán de 'El Hormiguero' durante los 19 años de historia del programa.

