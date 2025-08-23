'El Peliculón' recupera la primera posición y Telecinco mejora su noche con 'First Dates'

Vuelco en las audiencias del viernes por la noche. 'El Peliculón' de Antena 3 recupera el liderazgo con 'Dog, un viaje salvaje' que anota un 10,2% y 757.000 espectadores.

Por su parte, 'Viaje al centro de la tele' baja con su segundo maratón, pero se queda muy cerca de la medalla de oro. Las cuatro entregas promediaron un 9,9% de share.

Por último, Telecinco acierta con 'First Dates', dándole espacio en la noche del viernes. El programa de Carlos Sobera promedia un 9,8% entre las 22:00 y 23:30 horas e impulsa a 'De viernes' hasta el 7,7% (+1,4 puntos que la semana pasada).

PRIME TIME

Antena 3

El Peliculón: Dog, un viaje salvaje: 10,2% y 757.000

La 1

Viaje al centro de la tele: 8,2% y 657.000 / 9,8% y 761.0000 / 10,4% y 687.000 / 11,3% y 540.000

Telecinco

First Dates: 9,8% y 758.000

De Viernes: 7,7% y 344.000

laSexta

laSexta Noticias: Especial: 3,6% y 249.000

laSexta Columna: 3,7% y 286.000

Equipo de Investigación: 3,3% y 255.000 / 4,2% y 240.000

Cuatro

Viajeros Cuatro: 4% y 301.000

El Blockbuster: Zona prohibida: 5,4% y 417.000

Cine Cuatro: Fantasy island: 4,7% y 208.000

La 2

Cifras y letras: 3,9% y 277.000 / 5,5% y 424.000

Plano general: 3,3% y 266.000

Historia de nuestro cine: 4,5% y 316.000

LATE NIGHT

Antena 3

Blinded by the light: 6,2% y 229.000

La 1

Cine: Mi padre, sus amigos y el dinero fácil: 4,4% y 98.000

Cuatro

Cine Cuatro: La posesión de Mary: 2,6% y 57.000

laSexta

Equipo de Investigación: 4,7% y 156.000 / 7% y 147.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 13,8% y 1.064.000

Yas verano: 10,1% y 648.000

Pasapalabra: 20,7% y 1.321.000

La 1

Malas lenguas: 8,6% y 649.000

Valle Salvaje: 10,8% y 724.000

La promesa: 13,5% y 837.000

Malas lenguas: 7,1% y 424.000

Aquí la tierra: 7,8% y 502.000

Telecinco

Tardear: 8,3% y 596.000

El diario de verano: 8,8% y 532.000

Agárrate al sillón: 8,6% y 557.000

laSexta

Zapeando: 5,3% y 406.000

Más Vale Tarde: 5,6% y 355.000

Cuatro

Todo es mentira: 5,3% y 385.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,1% y 309.000

La 2

Saber y ganar: 1,9% y 148.000 / 5,3% y 426.000

Grandes Documentales: 4,5% y 308.000

Malas lenguas: 4% y 241.000 / 5,2% y 333.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,2% y 274.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 14,5% y 638.000

La ruleta de la suerte: 21,6% y 1.418.000

La 1

La Hora de La 1: 18,8% y 332.000

Mañaneros 360: 13,1% y 388.000 / 8,4% y 595.000

Telecinco

La mirada crítica: 11,1% y 212.000

Vamos a ver: 11,2% y 305.000 / 8,7% y 514.000

laSexta

Aruser@s Fresh: 10,1% y 196.000

Al Rojo Vivo: 8,4% y 280.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,4% y 15.000 / 3,7% y 78.000

En boca de todos: 5,9% y 176.000

La 2

El Cazador: 1,8% y 109.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22% y 1.773.000

Telediario 1: 12,7% y 1.026.000

Informativos Telecinco 15H: 9,4% y 760.000

laSexta Noticias 14H: 6,6% y 467.000

Noticias Cuatro 1: 6,4% y 418.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 18,6% y 1.355.000

Telediario 2: 9,1% y 665.000

Informativos Telecinco 21H: 8,1% y 598.000

laSexta Noticias 20H: 5% y 311.000

Noticias Cuatro 2: 4,7% y 293.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (12,8%), La 1 (10,3%), Telecinco (8,6%), laSexta (5,4%), Cuatro (4,7%), La 2 (3,7%).

Mes: Antena 3 (12,3%), La 1 (10,3%), Telecinco (8,1%), laSexta (5,4%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,3%).