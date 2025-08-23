Audiencias 22/08/2025
'El Peliculón' recupera la primera posición y Telecinco mejora su noche con 'First Dates'
'Viaje al centro de la tele' baja, pero el maratón se queda cerca de liderar su franja.
Redacción YoteleRedacción Yotele
El portal de tele de El Periódico. Todas las exclusivas televisivas. Solo información verificada por nuestro equipo de periodistas. Actualidad, entrevistas, audiencias, reportajes y análisis.
Vuelco en las audiencias del viernes por la noche. 'El Peliculón' de Antena 3 recupera el liderazgo con 'Dog, un viaje salvaje' que anota un 10,2% y 757.000 espectadores.
Por su parte, 'Viaje al centro de la tele' baja con su segundo maratón, pero se queda muy cerca de la medalla de oro. Las cuatro entregas promediaron un 9,9% de share.
Por último, Telecinco acierta con 'First Dates', dándole espacio en la noche del viernes. El programa de Carlos Sobera promedia un 9,8% entre las 22:00 y 23:30 horas e impulsa a 'De viernes' hasta el 7,7% (+1,4 puntos que la semana pasada).
PRIME TIME
Antena 3
El Peliculón: Dog, un viaje salvaje: 10,2% y 757.000
La 1
Viaje al centro de la tele: 8,2% y 657.000 / 9,8% y 761.0000 / 10,4% y 687.000 / 11,3% y 540.000
Telecinco
First Dates: 9,8% y 758.000
De Viernes: 7,7% y 344.000
laSexta
laSexta Noticias: Especial: 3,6% y 249.000
laSexta Columna: 3,7% y 286.000
Equipo de Investigación: 3,3% y 255.000 / 4,2% y 240.000
Cuatro
Viajeros Cuatro: 4% y 301.000
El Blockbuster: Zona prohibida: 5,4% y 417.000
Cine Cuatro: Fantasy island: 4,7% y 208.000
La 2
Cifras y letras: 3,9% y 277.000 / 5,5% y 424.000
Plano general: 3,3% y 266.000
Historia de nuestro cine: 4,5% y 316.000
LATE NIGHT
Antena 3
Blinded by the light: 6,2% y 229.000
La 1
Cine: Mi padre, sus amigos y el dinero fácil: 4,4% y 98.000
Cuatro
Cine Cuatro: La posesión de Mary: 2,6% y 57.000
laSexta
Equipo de Investigación: 4,7% y 156.000 / 7% y 147.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 13,8% y 1.064.000
Yas verano: 10,1% y 648.000
Pasapalabra: 20,7% y 1.321.000
La 1
Malas lenguas: 8,6% y 649.000
Valle Salvaje: 10,8% y 724.000
La promesa: 13,5% y 837.000
Malas lenguas: 7,1% y 424.000
Aquí la tierra: 7,8% y 502.000
Telecinco
Tardear: 8,3% y 596.000
El diario de verano: 8,8% y 532.000
Agárrate al sillón: 8,6% y 557.000
laSexta
Zapeando: 5,3% y 406.000
Más Vale Tarde: 5,6% y 355.000
Cuatro
Todo es mentira: 5,3% y 385.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,1% y 309.000
La 2
Saber y ganar: 1,9% y 148.000 / 5,3% y 426.000
Grandes Documentales: 4,5% y 308.000
Malas lenguas: 4% y 241.000 / 5,2% y 333.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 11,2% y 274.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 14,5% y 638.000
La ruleta de la suerte: 21,6% y 1.418.000
La 1
La Hora de La 1: 18,8% y 332.000
Mañaneros 360: 13,1% y 388.000 / 8,4% y 595.000
Telecinco
La mirada crítica: 11,1% y 212.000
Vamos a ver: 11,2% y 305.000 / 8,7% y 514.000
laSexta
Aruser@s Fresh: 10,1% y 196.000
Al Rojo Vivo: 8,4% y 280.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1,4% y 15.000 / 3,7% y 78.000
En boca de todos: 5,9% y 176.000
La 2
El Cazador: 1,8% y 109.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 22% y 1.773.000
Telediario 1: 12,7% y 1.026.000
Informativos Telecinco 15H: 9,4% y 760.000
laSexta Noticias 14H: 6,6% y 467.000
Noticias Cuatro 1: 6,4% y 418.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 18,6% y 1.355.000
Telediario 2: 9,1% y 665.000
Informativos Telecinco 21H: 8,1% y 598.000
laSexta Noticias 20H: 5% y 311.000
Noticias Cuatro 2: 4,7% y 293.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (12,8%), La 1 (10,3%), Telecinco (8,6%), laSexta (5,4%), Cuatro (4,7%), La 2 (3,7%).
Mes: Antena 3 (12,3%), La 1 (10,3%), Telecinco (8,1%), laSexta (5,4%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,3%).
- Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles Ónega en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
- Dos turistas intentan hacer un 'sinpa' de 4.000 euros en un hotel de Cambrils con una transferencia manipulada por IA
- Òmnium llama a los territorios en los que se habla catalán a hacer piña para lograr que sea lengua oficial en Europa
- El juez Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez y su asistenta tras sus declaraciones en septiembre
- Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
- Makoke cancela su boda con Gonzalo de manera fulminante tras lo ocurrido en 'Fiesta': comunicado urgente que lo explica todo
- Once discotecas de Barcelona están nominadas entre las mejores del mundo 2025
- Una pérdida de DNI en Barcelona acaba en suplantación de identidad y una deuda de 30.000 euros con el banco