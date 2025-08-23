Triste noticia

Pepa Romero terminó 'Yas verano' destrozada por la muerte de Javier Cid: "Le tenía un gran cariño"

El programa dedicó los últimos segundos a informar del fallecimiento del periodista y colaborador del magacín.

Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles Ónega en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+

'Yas verano'

'Yas verano' / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Madrid
Ayer una triste noticia sacudía al mundo del periodismo. Javier Cid fallecía en su domicilio en Madrid con tan sólo 46 años. El periodista, volcado y sensibilizado con los contenidos dedicados a la defensa del colectivo LGTBIQ+, era además colaborador de 'Y Ahora Sonsoles', que ayer dedicó el final de su programa a despedirle.

La encargada de hacerlo fue Pepa Romero, sustituta de Sonsoles Ónega durante el período estival. Y no lo tuvo fácil. La presentadora se dirigió visiblemente emocionada hacia la cámara para informar: "Tenemos que terminar con una triste noticia para la profesión, para el mundo del periodismo. Nuestro compañero Javier Cid ha fallecido".

"Destacó con elegancia en todos los ámbitos periodísticos a los que se dedicó. Siempre se sintió especialmente orgulloso por su labor en defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+. Le teníamos un gran cariño, yo personalmente y Lorena -Vázquez- también", añadía entre lágrimas no sin antes acordarse de su familia.

"Mandamos un abrazo muy grande a la familia y a ti, Javier, allí dónde estés, un beso enorme. Nosotros nos vemos el lunes a las 17 horas", concluía Romero en los últimos segundos del programa, antes de que comenzase una nueva entrega de 'Paspalabra'.

