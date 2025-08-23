Sonsoles Ónega se despide de Javier Cid con una emotiva carta tras recibir el duro golpe de su muerte: "Vuela bonito, amigo"

La muerte de Javier Cid recorrió ayer como un escalofrío las redacciones de este país. El periodista fallecía a los 46 años en Madrid y sus compañeros de 'Y Ahora Sonsoles', donde colaboraba habitualmente, reaccionaban en directo con una Pepa Romero destrozada.

Se trata sin duda de un durísimo golpe para Sonsoles Ónega, que ha recibido la triste noticia en medio de sus últimos días de vacaciones, antes de regresar a la televisión con nuevo doblete en Antena 3.

La presentadora, incrédula ante el suceso, ha querido dedicarle unas emotivas palabras a su amigo a través de las redes sociales: "Nos quedamos sin la última, mi querido Javi", comienza el escrito de Ónega.

"Veloz como tú, la noticia ha recorrido los teléfonos, que es la manera que tenemos ahora de contarnos las cosas. Las buenas (a veces); las malas, siempre. ¡Ay, Javi! Lo que te gustaba la tele… Y eso que lo tuyo era la palabra perenne y no la caduca de un plató. El primer periodista que me mandó una vela encendida, rendida, ante su texto. (Ay, Javi). Nos quedamos sin la última, sí.", continúa contando la periodista en las sucesivas líneas.

"Y ahora que no estás… pido por ti desde la lejanía… Aunque no creyeras en nada, yo sí. Siempre me decías: 'Antonia, que yo no soy de rezar'. Pues hoy me vas a escuchar, reclinada en la primera iglesia que veo abierta", reza el texto antes de llegar a su despedida.

"Nos quedarán tus escritos impecables. Tus mensajes a cualquier hora. Tu sonrisa (que siempre me pareció un poco triste). Tu mirada (que siempre me pareció de verdad)". "Nos vemos donde sea, con el pretexto de siempre, que era ninguno. Sólo saber... cuándo nos tomábamos la última. Vuela bonito, amigo reciente, inolvidable", concluye en su post Sonsoles.