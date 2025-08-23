Triste noticia

Pepa Romero terminó 'Yas verano' destrozada por la muerte de Javier Cid: "Le tenía un gran cariño"

El programa dedicó los últimos segundos a informar del fallecimiento del periodista y colaborador del magacín.

Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles Ónega en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+

'Yas verano'

'Yas verano' / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Ayer una triste noticia sacudía al mundo del periodismo. Javier Cid fallecía en su domicilio en Madrid con tan sólo 46 años. El periodista, volcado y sensibilizado con los contenidos dedicados a la defensa del colectivo LGTBIQ+, era además colaborador de 'Y Ahora Sonsoles', que ayer dedicó el final de su programa a despedirle.

La encargada de hacerlo fue Pepa Romero, sustituta de Sonsoles Ónega durante el período estival. Y no lo tuvo fácil. La presentadora se dirigió visiblemente emocionada hacia la cámara para informar: "Tenemos que terminar con una triste noticia para la profesión, para el mundo del periodismo. Nuestro compañero Javier Cid ha fallecido".

"Destacó con elegancia en todos los ámbitos periodísticos a los que se dedicó. Siempre se sintió especialmente orgulloso por su labor en defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+. Le teníamos un gran cariño, yo personalmente y Lorena -Vázquez- también", añadía entre lágrimas no sin antes acordarse de su familia.

"Mandamos un abrazo muy grande a la familia y a ti, Javier, allí dónde estés, un beso enorme. Nosotros nos vemos el lunes a las 17 horas", concluía Romero en los últimos segundos del programa, antes de que comenzase una nueva entrega de 'Paspalabra'.

TEMAS

  1. Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles Ónega en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
  2. Dos turistas intentan hacer un 'sinpa' de 4.000 euros en un hotel de Cambrils con una transferencia manipulada por IA
  3. Òmnium llama a los territorios en los que se habla catalán a hacer piña para lograr que sea lengua oficial en Europa
  4. El juez Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez y su asistenta tras sus declaraciones en septiembre
  5. Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
  6. Una lluvia torrencial deja riadas en el centro histórico de Badalona
  7. Makoke cancela su boda con Gonzalo de manera fulminante tras lo ocurrido en 'Fiesta': comunicado urgente que lo explica todo
  8. Once discotecas de Barcelona están nominadas entre las mejores del mundo 2025

Pepa Romero terminó 'Yas verano' destrozada por la muerte de Javier Cid: "Le tenía un gran cariño"

Pepa Romero terminó 'Yas verano' destrozada por la muerte de Javier Cid: "Le tenía un gran cariño"

Móviles, DNI, dinero... Cuáles son los objetos que más se pierden en Barcelona

Móviles, DNI, dinero... Cuáles son los objetos que más se pierden en Barcelona

El aumento de material almacenado desborda a la oficina de objetos perdidos de Barcelona

El aumento de material almacenado desborda a la oficina de objetos perdidos de Barcelona

Porsche 911 Carrera 4 GTS: homenajea la carretera Transfăgărășan

Porsche 911 Carrera 4 GTS: homenajea la carretera Transfăgărășan

El fuego arruina, prevenir ahorra

El fuego arruina, prevenir ahorra

Alarma en Francia por la elevada tasa de suicidios en el campo

Alarma en Francia por la elevada tasa de suicidios en el campo

El PP persistirá en su ofensiva para bloquear la oficialidad del catalán en la UE

El PP persistirá en su ofensiva para bloquear la oficialidad del catalán en la UE

Illa encara el sprint final del año con una batería de leyes pendientes de aprobar en el Parlament

Illa encara el sprint final del año con una batería de leyes pendientes de aprobar en el Parlament