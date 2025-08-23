Lobato también se despide de Javier Cid con una pausa para no llorar y un entrañable gesto

La muerte de Javier Cid sigue dejando reacciones en el mundo de la televisión. A la destrozada Pepa Romero, que informó de la noticia en directo se sumó en redes Sonsoles Ónega con una emotiva carta de despedida y ahora Lobato también ha querido despedirse del periodista desde laSexta.

Cid además de colaborador de 'Y Ahora Sonsoles' también visitó en varias ocasiones 'laSexta Xplica' y Antonio Pérez Lobato, que presenta estas semanas el telonero del programa de actualidad, ha querido aprovechar los instantes finales para despedirse de su amigo.

"Quiero recordar a alguien a quien tenemos un cariño especial y a quien, en muchos casos, le podemos llamar amigo. Nos abandonó en el día de ayer", pronunciaba el periodista, que tenía que hacer una pausa en su intervención para no llorar.

Por último, Lobato agradece a su amigo las intervenciones en el programa de Yélamo y le termina dedicando el espacio.