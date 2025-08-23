En 'Sábado clave'
Lobato también se despide de Javier Cid con una pausa para no llorar y un entrañable gesto
Sonsoles Ónega se despide de Javier Cid con una emotiva carta tras recibir el duro golpe de su muerte: "Vuela bonito, amigo"
Pepa Romero terminó 'Yas verano' destrozada por la muerte de Javier Cid: "Le tenía un gran cariño"
Kevin RodríguezKevin Rodríguez
La muerte de Javier Cid sigue dejando reacciones en el mundo de la televisión. A la destrozada Pepa Romero, que informó de la noticia en directo se sumó en redes Sonsoles Ónega con una emotiva carta de despedida y ahora Lobato también ha querido despedirse del periodista desde laSexta.
Cid además de colaborador de 'Y Ahora Sonsoles' también visitó en varias ocasiones 'laSexta Xplica' y Antonio Pérez Lobato, que presenta estas semanas el telonero del programa de actualidad, ha querido aprovechar los instantes finales para despedirse de su amigo.
"Quiero recordar a alguien a quien tenemos un cariño especial y a quien, en muchos casos, le podemos llamar amigo. Nos abandonó en el día de ayer", pronunciaba el periodista, que tenía que hacer una pausa en su intervención para no llorar.
Por último, Lobato agradece a su amigo las intervenciones en el programa de Yélamo y le termina dedicando el espacio.
- Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles Ónega en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
- Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
- Dos turistas intentan hacer un 'sinpa' de 4.000 euros en un hotel de Cambrils con una transferencia manipulada por IA
- Una lluvia torrencial deja riadas en el centro histórico de Badalona
- Òmnium llama a los territorios en los que se habla catalán a hacer piña para lograr que sea lengua oficial en Europa
- El juez Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez y su asistenta tras sus declaraciones en septiembre
- A por ella, Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la dana de Valencia
- Las altas temperaturas de los toboganes obligan al Ayuntamiento de Barcelona a instalar carteles de advertencia