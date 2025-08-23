Tensión en plató
Ernesto Ekaizer no da crédito a lo que escucha en 'Malas lenguas' sobre los incendios y explota: "¿Me estás tomando el pelo?"
El colaborador de Jesús Cintora lanzó una pregunta a sus compañeros sin esperar una de las respuestas.
Kevin Rodríguez
Ernesto Ekaizer es uno de los colaboradores más polémicos de 'Malas lenguas'. Su estilo directo y sus opiniones sin titubeos le hacen protagonizar grandes momentos en el programa de Cintora cada semana.
Y ayer volvió a suceder. El periodista reflexionaba sobre la gestión de los incendios que han dejado 400.000 hectáreas calcinados y lanzaba una pregunta a sus compañeros de mesa sin esperar una de las respuestas: "Si los presidentes de las Comunidades Autónomas no fueran del PP sino del PSOE, ¿qué hubiera pasado en este país?", se preguntaba.
"Pues a lo mejor hubiera llegado más ayuda, hubiera llegado ayuda más pronto...", respondía Marta Gómez Montero. "¿En serio?" "¡Qué vergüenza!", se escucha protestar a otras compañeras que no estaban en el plano.
Ante estas palabras, Ernesto Ekaizer respondió sin dar crédito a lo que acababa de escuchar: "¿Pero me estás tomando el pelo?". "Lo que yo quiero señalar con esto es que la estrategia incendiaria de Bendodo y Feijóo, en el caso de que los presidentes de las CCAA fueran del PSOE los hubieran arrollado", se explicaba el colaborador.
"Yo digo que a lo mejor habría habido más colaboración", insistía Gómez. "A lo mejor, ¿tú cómo periodista dices 'a lo mejor'?", le terminaba recriminado Ekaizer.
