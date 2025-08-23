'Els Matins' revoluciona su mesa de debate con el fichaje bomba de Ada Colau y más colaboradores

Ada Colau tiene nuevo proyecto a la vista y esta vez se aleja de la política. La que fuera alcaldesa de Barcelona entre 2015 y 2023 será la nueva tertuliana de 'Els Matins' de cara a la próxima temporada.

Con este fichaje, que cerrará los detalles de su participación la próxima semana, el programa de TV3 refuerza su plantel de colaboradores para intentar mejorar sus datos de audiencia. Colau se suma así a otros rostros como Joan Tardà, exdiputado de ERC y Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno, entre otros.

Por lo tanto, a partir de ahora los espectadores del programa de Ariadna Oltra podrán ver la participación de la política de los Comuns, que todavía no ha desvelado si se presentará a las elecciones municipales de 2027.

Hay que recordar que TV3 es la cadena más vista en Catalunya mes sí y mes también. De hecho, el canal logró en julio su mejor resultado en 18 años liderando 29 de los 31 días del mes.