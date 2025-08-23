Fichaje sorpresa
'Els Matins' revoluciona su mesa de debate con el fichaje bomba de Ada Colau y más colaboradores
La exalcaldesa de Barcelona coincidirá en el programa con Joan Tardà y Pablo Iglesias, entre otros.
Kevin RodríguezKevin Rodríguez
Ada Colau tiene nuevo proyecto a la vista y esta vez se aleja de la política. La que fuera alcaldesa de Barcelona entre 2015 y 2023 será la nueva tertuliana de 'Els Matins' de cara a la próxima temporada.
Con este fichaje, que cerrará los detalles de su participación la próxima semana, el programa de TV3 refuerza su plantel de colaboradores para intentar mejorar sus datos de audiencia. Colau se suma así a otros rostros como Joan Tardà, exdiputado de ERC y Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno, entre otros.
Por lo tanto, a partir de ahora los espectadores del programa de Ariadna Oltra podrán ver la participación de la política de los Comuns, que todavía no ha desvelado si se presentará a las elecciones municipales de 2027.
Hay que recordar que TV3 es la cadena más vista en Catalunya mes sí y mes también. De hecho, el canal logró en julio su mejor resultado en 18 años liderando 29 de los 31 días del mes.
- Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles Ónega en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
- Dos turistas intentan hacer un 'sinpa' de 4.000 euros en un hotel de Cambrils con una transferencia manipulada por IA
- Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
- Òmnium llama a los territorios en los que se habla catalán a hacer piña para lograr que sea lengua oficial en Europa
- El juez Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez y su asistenta tras sus declaraciones en septiembre
- Una lluvia torrencial deja riadas en el centro histórico de Badalona
- Makoke cancela su boda con Gonzalo de manera fulminante tras lo ocurrido en 'Fiesta': comunicado urgente que lo explica todo
- Once discotecas de Barcelona están nominadas entre las mejores del mundo 2025