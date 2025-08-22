Audiencias 21/08/2025

TVE vuelve a liderar la noche del jueves ante 'La encrucijada', que no se recupera

La cadena pública apostó por la comedia 'Thi Mai, rumbo a Vietnam', protagonizada por Carmen Machi, Dani Rovira y Aitana Sánchez-Gijón.

'Thi Mai, rumbo a Vietnam'

'Thi Mai, rumbo a Vietnam' / LA 1

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La 1 vuelve a acertar otra noche de jueves. La cadena pública emite desde que comenzó agosto comedias españolas en la cuarta noche de la semana y ya lleva tres consecutivas gozando del liderazgo gracias a ellas.

Esta vez, con 'Thi Mai, rumbo a Vietnam', la película protagonizada por Carmen Machi, Dani Rovira y Aitana Sánchez-Gijón a la que Pablo López pone sintonía. La cinta consiguió liderar con un 11,7% y 819.000 espectadores de media.

Sin embargo, los programas más vistos vuelven a ser de Antena 3 con 'La ruleta de la suerte' (23,2%) y 'Pasapalabra' (19,3%) a la cabeza. Por su parte, la pública sigue dominando la mañana gracias a la dupla de 'La hora' (19%) y 'Mañaneros 360' (12,4%).

PRIME TIME

Antena 3

El Hormiguero: 8,5% y 737.000

La encrucijada: 8,2% y 583.000 / 10,2% y 480.000

La 1

Viaje al centro de la tele: 9,3% y 818.000 / 11,3% y 987.000

Cine: Thi Mai, rumbo a Vietnam: 11,7% y 819.000

Telecinco

First Dates: 9,7% y 835.000

El rival más débil: 6,7% y 417.000

laSexta

laSexta Noticias: Especial: 3,9% y 302.000

El Intermedio: 4,1% y 357.000

El Taquillazo: La memoria de un asesino: 6,3% y 386.000

Cuatro

Viajeros Cuatro: 3,2% y 263.000 / 6% y 521.000

Mis raíces: 4,5% y 302.000

La 2

Cifras y letras: 4,4% y 352.000 / 6,7% y 574.000

El cine de La 2: Ali y Ava: 2,6% y 225.000

Documentos TV: 1,4% y 90.000

LATE NIGHT

Antena 3

La encrucijada: 5% y 133.000 / 4,6% y 86.000

Telecinco

El rival más débil: 7,4% y 243.000

La 1

Cine 2: Lo nunca visto: 9,9% y 342.000

Noticias 24H: 6,7% y 131.000

Cuatro

Madres desde el corazón: 3,2% y 119.000

El desmarque: 1,1% y 22.000

laSexta

Cine: En tierra peligrosa 2: 4,9% y 120.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 15% y 1.231.000

Yas verano: 10,1% y 690.000

Pasapalabra: 19,3% y 1.344.000

La 1

Malas lenguas: 9,7% y 771.000

Valle Salvaje: 10,6% y 752.000

La promesa: 13,5% y 898.000

Malas lenguas: 6,6% y 425.000

Aquí la tierra: 8,5% y 607.000

Telecinco

Tardear: 7,9% y 558.000

El diario de verano: 8,7% y 565.000

Agárrate al sillón: 7,6% y 540.000

laSexta

Zapeando: 4,9% y 395.000

Más Vale Tarde: 5,7% y 385.000

Cuatro

Todo es mentira: 5,9% y 455.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,9% y 320.000

La 2

Saber y ganar: 2,7% y 222.000 / 4,9% y 413.000

Grandes Documentales: 4,4% y 320.000

Malas lenguas: 3,7% y 240.000 / 5,6% y 397.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,9% y 272.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,2% y 717.000

La ruleta de la suerte: 23,2% y 1.502.000

La 1

La Hora de La 1: 19% y 329.000

Mañaneros 360: 12,4% y 344.000 / 9,3% y 674.000

Telecinco

La mirada crítica: 9,8% y 185.000

Vamos a ver: 10,5% y 266.000 / 8,2% y 482.000

laSexta

Aruser@s Fresh: 9,4% y 187.000

Al Rojo Vivo: 8% y 252.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,9% y 21.000 / 2,7% y 42.000 / 2,2% y 46.000

En boca de todos: 5,1% y 144.000

La 2

El Cazador: 2,2% y 76.000 / 1,9% y 116.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22,7% y 1.928.000

Telediario 1: 12,9% y 1.100.000

Informativos Telecinco 15H: 8,8% y 750.000

laSexta Noticias 14H: 7,7% y 555.000

Noticias Cuatro 1: 6,4% y 418.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 17,8% y 1.246.000

Telediario 2: 9,9% y 799.000

Informativos Telecinco 21H: 7,6% y 624.000

laSexta Noticias 20H: 6,5% y 437.000

Noticias Cuatro 2: 4,2% y 281.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13%), La 1 (10,9%), Telecinco (7,9%), laSexta (5,6%), Cuatro (4,7%), La 2 (3,4%).

Mes: Antena 3 (12,3%), La 1 (10,3%), Telecinco (8%), laSexta (5,4%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,3%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Dos turistas intentan hacer un 'sinpa' de 4.000 euros en un hotel de Cambrils con una transferencia manipulada por IA
  2. Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
  3. Una pérdida de DNI en Barcelona acaba en suplantación de identidad y una deuda de 30.000 euros con el banco
  4. Castelldefels y Gavà trabajan para recuperar la normalidad tras las fuertes lluvias e inundaciones
  5. Castelldefels informa sobre qué hacer en caso de encontrarse una tortuga en la playa: 'Estamos en temporada de nidificación
  6. El juez Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez y su asistenta tras sus declaraciones en septiembre
  7. Primer semestre de guerra arancelaria: las ventas de España a EEUU caen el 5% mientras que las importaciones suben el 10%
  8. Un conocido actor con cáncer colorrectal desvela la señal que ignoró: 'No tenía ni idea

Dos atentados de los clanes de la droga en Colombia causan al menos 18 muertos y decenas de heridos

Dos atentados de los clanes de la droga en Colombia causan al menos 18 muertos y decenas de heridos

Alerta en las playas de Gavà tras la aparición de una tintorera en la orilla

Alerta en las playas de Gavà tras la aparición de una tintorera en la orilla

Israel impide la entrada a Collboni en su primer viaje oficial a Próximo Oriente

Israel impide la entrada a Collboni en su primer viaje oficial a Próximo Oriente

Un soltero deja en shock a su cita en 'First Dates' al rechazarla por llevar una pulsera con la bandera de España: "Es una red flag"

Un soltero deja en shock a su cita en 'First Dates' al rechazarla por llevar una pulsera con la bandera de España: "Es una red flag"

El rapero Lil Nas X, hospitalizado tras un altercado con la policía cuando andaba en ropa interior por la calle

El rapero Lil Nas X, hospitalizado tras un altercado con la policía cuando andaba en ropa interior por la calle

Hasta 80 vacantes sin necesidad de experiencia en Tarragona: una oportunidad única para acceder al mercado laboral

Hasta 80 vacantes sin necesidad de experiencia en Tarragona: una oportunidad única para acceder al mercado laboral

La OCU denuncia una empresa por sus estrategias de captación engañosas: " La mayoría de sus clientes contratan sin darse cuenta"

La OCU denuncia una empresa por sus estrategias de captación engañosas: " La mayoría de sus clientes contratan sin darse cuenta"

El nuevo reto de Ibai Llanos: el 'Mundial de los desayunos’

El nuevo reto de Ibai Llanos: el 'Mundial de los desayunos’