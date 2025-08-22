TVE vuelve a liderar la noche del jueves ante 'La encrucijada', que no se recupera

La 1 vuelve a acertar otra noche de jueves. La cadena pública emite desde que comenzó agosto comedias españolas en la cuarta noche de la semana y ya lleva tres consecutivas gozando del liderazgo gracias a ellas.

Esta vez, con 'Thi Mai, rumbo a Vietnam', la película protagonizada por Carmen Machi, Dani Rovira y Aitana Sánchez-Gijón a la que Pablo López pone sintonía. La cinta consiguió liderar con un 11,7% y 819.000 espectadores de media.

Sin embargo, los programas más vistos vuelven a ser de Antena 3 con 'La ruleta de la suerte' (23,2%) y 'Pasapalabra' (19,3%) a la cabeza. Por su parte, la pública sigue dominando la mañana gracias a la dupla de 'La hora' (19%) y 'Mañaneros 360' (12,4%).

PRIME TIME

Antena 3

El Hormiguero: 8,5% y 737.000

La encrucijada: 8,2% y 583.000 / 10,2% y 480.000

La 1

Viaje al centro de la tele: 9,3% y 818.000 / 11,3% y 987.000

Cine: Thi Mai, rumbo a Vietnam: 11,7% y 819.000

Telecinco

First Dates: 9,7% y 835.000

El rival más débil: 6,7% y 417.000

laSexta

laSexta Noticias: Especial: 3,9% y 302.000

El Intermedio: 4,1% y 357.000

El Taquillazo: La memoria de un asesino: 6,3% y 386.000

Cuatro

Viajeros Cuatro: 3,2% y 263.000 / 6% y 521.000

Mis raíces: 4,5% y 302.000

La 2

Cifras y letras: 4,4% y 352.000 / 6,7% y 574.000

El cine de La 2: Ali y Ava: 2,6% y 225.000

Documentos TV: 1,4% y 90.000

LATE NIGHT

Antena 3

La encrucijada: 5% y 133.000 / 4,6% y 86.000

Telecinco

El rival más débil: 7,4% y 243.000

La 1

Cine 2: Lo nunca visto: 9,9% y 342.000

Noticias 24H: 6,7% y 131.000

Cuatro

Madres desde el corazón: 3,2% y 119.000

El desmarque: 1,1% y 22.000

laSexta

Cine: En tierra peligrosa 2: 4,9% y 120.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 15% y 1.231.000

Yas verano: 10,1% y 690.000

Pasapalabra: 19,3% y 1.344.000

La 1

Malas lenguas: 9,7% y 771.000

Valle Salvaje: 10,6% y 752.000

La promesa: 13,5% y 898.000

Malas lenguas: 6,6% y 425.000

Aquí la tierra: 8,5% y 607.000

Telecinco

Tardear: 7,9% y 558.000

El diario de verano: 8,7% y 565.000

Agárrate al sillón: 7,6% y 540.000

laSexta

Zapeando: 4,9% y 395.000

Más Vale Tarde: 5,7% y 385.000

Cuatro

Todo es mentira: 5,9% y 455.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,9% y 320.000

La 2

Saber y ganar: 2,7% y 222.000 / 4,9% y 413.000

Grandes Documentales: 4,4% y 320.000

Malas lenguas: 3,7% y 240.000 / 5,6% y 397.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,9% y 272.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,2% y 717.000

La ruleta de la suerte: 23,2% y 1.502.000

La 1

La Hora de La 1: 19% y 329.000

Mañaneros 360: 12,4% y 344.000 / 9,3% y 674.000

Telecinco

La mirada crítica: 9,8% y 185.000

Vamos a ver: 10,5% y 266.000 / 8,2% y 482.000

laSexta

Aruser@s Fresh: 9,4% y 187.000

Al Rojo Vivo: 8% y 252.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,9% y 21.000 / 2,7% y 42.000 / 2,2% y 46.000

En boca de todos: 5,1% y 144.000

La 2

El Cazador: 2,2% y 76.000 / 1,9% y 116.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22,7% y 1.928.000

Telediario 1: 12,9% y 1.100.000

Informativos Telecinco 15H: 8,8% y 750.000

laSexta Noticias 14H: 7,7% y 555.000

Noticias Cuatro 1: 6,4% y 418.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 17,8% y 1.246.000

Telediario 2: 9,9% y 799.000

Informativos Telecinco 21H: 7,6% y 624.000

laSexta Noticias 20H: 6,5% y 437.000

Noticias Cuatro 2: 4,2% y 281.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13%), La 1 (10,9%), Telecinco (7,9%), laSexta (5,6%), Cuatro (4,7%), La 2 (3,4%).

Mes: Antena 3 (12,3%), La 1 (10,3%), Telecinco (8%), laSexta (5,4%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,3%).