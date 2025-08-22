Sonia Monroy calienta 'Supervivientes All Stars' y no se corta al atacar a Jessica Bueno tras ser confirmada como concursante

'Supervivientes All Stars' regresará con su segunda edición y septiembre y ayer, jueves, se confirmaba en 'Tardear' que Sonia Monroy será una de sus concrusantes. La cuarta finalista de 'Supervivientes 2011' volverá a Honduras y ya ha empazado a calentar el concurso al atacar sin titubeos a una de sus compañeras: Jessica Bueno.

La concursante fue recibida en el plató de Telecinco, donde contó cómo es su vida actual alejada de la televisión: "Estoy separada de mi marido pero me llevo super bien con él. Estoy en un momento profesional muy bueno. En septiembre empezaba una película, pero hemos pospuesto el rodaje. Haré de superheroína".

Entrando en materia, el programa le ha preguntado por sus compañeros de edición que ya han sido confirmados y la actriz no ha dudado en atacar a Jessica Bueno, con la que coincidió en el reality hace 14 años: "Ni yo me acordaba porque fue una palmera más de la edición. No es ni mi amiga ni mi enemiga, pero no me acordaba".

Por úlimo, Monroy aclara el motivo de su regreso a la aventura, dejando claro que para ella no es una necesidad estar en el concurso: "No vuelvo ni por fama ni por dinero, sino por todos aquellos que me apoyaron. La gente que vio mi edición sabe que me pasó de todo y volver a 'Supervivientes' después de todo lo que yo viví, pues me siento guerrera y representando a todas esas mujeres guerreras".