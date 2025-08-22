La Policía tiene que intervenir para escoltar a un equipo de 'Vamos a ver' que recibía durísimas amenazas antes de un directo: "Os van a quemar"

Tensión máxima en 'Vamos a ver' por lo ocurrido esta mañana con uno de sus equipos. El programa contó a los espectadores cómo uno de sus reporteros y su cámara fueron duramente amenzados antes de iniciar la conexión en directo para informar sobre un tiroteo que se había producido en el mismo lugar, obigando a la policía a intervenir para escoltarlos.

"Los ánimos están muy caldeados allí, de hecho, todavía no podemos conectar con nuestro reportero, Carlos Garayoa, el motivo, es que ha sido amenazado", ifnormaba Patricia Pardo desde el plató. Minutos más tardes, el programa volvió a tratar la noticia para contar con más detalle lo que habían sufrido sus compañeros.

"La UIP es la que ha tenido que escoltar a Carlos Garayoa, les adviertes siempre que el ambiente está muy caldeado, que es están viviendo episodios de mucha violencia... pensábamos que la situación iba a estar más calmada, nada más lejos de la realidad, en cuanto ha llegado Garayoa con su cámara, se disponía a hacer un reportaje, colocarse para su punto de directo y vamos prácticamente fueron a pegarles", comenzó explicando la presentadora.

"En cuanto los agentes de policía se dieron cuenta de la situación, lo sacaron de allí, ahora mismo los dos están tranquilos en el coche, lo digo por la familia de los dos, no ha ocurrido nada, simplemente están cogiendo aire, buscando la ubicación idónea para dentro de unos minutos pues entrar cono nosotros en directo y explicarnos cómo está la situación", añadía después para tranquilizar a los familiares de los trabajadores.

"Nos hemos llevado un gran susto", reconocía el reportero mientras explicaba que 50 personas salieron a por ellos justo antes de relizar la conexión en directo. "Os dicen que os van a quemar, ¿no? o eso me ha parecido escuchar", decía Patricia Pardo en shock, a lo que su reportero afirmaba con un gesto.