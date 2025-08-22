Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+

El mundo de la comunicación recibe una de las noticias más tristes del verano. Javier Cid, periodista de 'El mundo' y colaborador de 'Y ahora, Sonsoles' y 'laSexta xplica', ha fallecido con tan solo 46 años, según han adelantado diferentes compañeros de profesión en redes sociales. El magacín de vespertino de Antena 3 le ha dedicado una bonita despedida en directo al final de su edición de este viernes. "Le teníamos un gran cariño, yo especialmente. También Lorena Vázquez. Le mandamos un fuerte abrazo a la familia y a ti Javier, allá donde estés, un beso enorme", dijo una emocionada Pepa Romero al dar la noticia.

Según parece, el comunicador fue hallado muerto este viernes en su domicilio, situado en el madrileño barrio de La Latina. Se desconocen las causas exactas de su muerte, si bien en alguna ocasión contó en televisión que había tenido que pasar por el hospital para solucionar algún tipo de problema relacionado con su salud.

Licenciado en Historia pero dedicado al periodismo desde su juventud, a lo largo de su trayectoria trabajó en diferentes cabeceras del grupo Unidad Editorial y en los últimos años ejercía como Jefe de Sección en el suplemento Gran Madrid. Se convirtió en un referente por plantear temas tanto de entretenimiento como de gran calado social, estando siempre especialmente volcado y sensibilizado con los contenidos dedicados a la defensa del colectivo LGTBIQ+. Por esta labor, recibió el premio Alan Turing en 2019. Ademas de diferentes colaboraciones radiofonicas, también destacó como escritor de novelas como 'Diario de Martín Lobo' ó 'Llamarás un domingo por la tarde'.

Javier Cid nació en Zamora en 1979, aunque creció en Pamplona y allí terminó sus estudios universitarios. Después, para después trasladarse a Madrid y comenzar un crecimiento profesional imparable hasta el momento de su fallecimiento, este viernes 22 de agosto.