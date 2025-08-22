Makoke cancela su boda con Gonzalo de manera fulminante tras lo ocurrido en 'Fiesta': comunicado urgente que lo explica todo

La vida de Makoke acaba de dar un giro de 180 grados. La colaboradora ha cancelado su boda con Gonzalo, prevista para el próximo mes de septiembre, tal y como ha informado el programa 'Tardear' de Telecinco. Tras las primeras informaciones llegadas a este portal que aseguraban que trata de una decisión tomada por causas de fuerza mayor, que en ningún caso suponen la ruptura de la pareja, la propia interesada ha lanzado un comunicado urgente en sus redes sociales.

"La boda no se cancela, se pospone. El motivo es familiar y de salud. Gonzalo, mi familia y yo estamos más unidos que nunca", reza en su texto. Desmiente, por tanto, que haya existido una crisis y mucho menos una ruptura. En los próximos días, se espera que Makoke conceda una entrevista en 'Fiesta', el programa de Telecinco en el que colabora de manera habitual, para ofrecer más detalles de lo ocurrido.

La idílica relación que mantenían desde que se conocieron hace dos años sufrió un sobresalto el fin de semana pasado, al hacerse público en el magacín de fin de semana de Telecinco que el empresario había tenido un conflicto personal con una pareja del pasado, que le había llevado a dormir una noche en el calabozo.

Makoke intentó capear el temporal como pudo, pero tras salir del plató se mostró seria y nerviosa por lo ocurrido en directo. Aunque posteriormente se volvió a sentar para participar en otros temas, se mostró preocupada durante todo el programa por lo ocurrido.

Sin embargo, lo ocurrido en 'Fiesta', no habría tenido nada que ver con esta drástica decisión y la cancelación de la boda de Makoke y Gonzalo es temporal, según asegura la colaboradora. Por tanto, se celebrará en otra fecha que por el momento está sin concretar.