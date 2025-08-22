'En boca de todos'
David Alemán pierde la paciencia con una de sus colaboradoras por lo que dice sobre el caso Ábalos y el genocidio en Gaza: "Me parece una demagogia increíble"
El presentador le había pedido a la periodista que centrase su pregunta en el tema que abordaban, pero su insistencia hizo que tuviera que cortarla en seco.
Kevin RodríguezKevin Rodríguez
Esta mañana la tensión no solo ha estado en 'Vamos a ver', por el rescate de la policía a uno de sus equipos, que había sido amenazado tras en el lugar donde se había producido un tiroteo, sino que también llegó al plató de 'En boca de todos', aunque por razones muy distintas. En este caso, David Alemán perdió la paciencia por una de sus colaboradoras.
El programa estaba entrevistando a Miss Asturias, que anunciaba que estaba preparando una nueva demanda contra Koldo García de cara a septiembre. Tras la intervensión de Claudia Montes, el presentador dio oportunidad para que los colaboradores lanzaran sus preguntas y Marta Nabet aprovechó el momento para hablar sobre la exposición mediática de Montes: "De alguna manera estáis siendo las protagonistas del verano mientras acabamos de saber que en Gaza hay una hambruna oficial según las Naciones Unidas".
Estas palabras no gustaron nada a Alemán, que la cortó rápidamente para volver a centrar el debate: "Por favor, Marta, qué tiene que ver, pregunta por lo que estamos hablando ahora". Sin embargo, la colaboradora siguió en la misma lína, haciendo perder la paciencia al presentador, que volvía a interrumpirla: "Me parece una demagogia increíble", respondió.
