En 'Tardear'
Marta López desmiente los rumores sobre Makoke y aclara el verdadero motivo por el que ha cancelado su boda con Gonzalo
La colaboradora ha conectado con el programa para contar cómo se encuentra su amiga después de cancelar la boda prevista para septiembre.
Makoke cancela su boda con Gonzalo de manera fulminante tras lo ocurrido en 'Fiesta': comunicado urgente que lo explica todo
Kevin RodríguezKevin Rodríguez
Ayer una hecatombe sacudía los planes de futuro de Makoke. La televisiva cancelaba su boda con Gonzalo por lo ocurrido en 'Fiesta' y 'Tardear' se hacía eco rápidamente de la noticia.
Hoy el programa de Telecinco ha entrevistado a Marta López, íntima amiga de la colaboradora y una de las invitadas a su boda para saber cómo se encuentra la ex de Kiko Matamoros tras la noticia conocida ayer.
"Está pasando una situación complicada. Se cancela, pero se pospone. Es por un motivo estrictamente médico, de alguien muy cercano a Makoke. Nada que ver con la pareja", afirma López, que desvincula la cancelación de la boda de las comprometidas informaciones que 'Fiesta' destapó el fin de semana, algo que ya dejaba claro su amiga anoche con un comunicado.
"Hay alguien de la anterior vida de Gonzalo que va malmetiendo, pero no tiene nada que ver. Gonzalo no ha cometido ningún delito. Lo único real es la enfermedad de un familiar", añadió la colaboradora.
