Telecinco impulsa a Terelu Campos este fin de semana: 'Aires de Fiesta' estrena horario con dos estrellas internacionales

La presentadora arrancará con su espacio nostálgico a partir de las 16:00 horas.

Terelu Campos en 'Fiesta'

Terelu Campos en 'Fiesta' / TELECINCO

Madrid
Telecinco ha decidido reformular la estructura de la edición veraniega de 'Fiesta' de cara a las últimas semanas del mes de agosto para potenciar sus resultados. De esta manera, el magacín vespertino producido por Unicorn Content y dirigido por José Luis Molina (Mado), adelanta desde este fin de semana la entrada de Terelu Campos con 'Aires de Fiesta', que pasa de emitirse a partir de las 16:00 horas, según informa la cadena en una promoción. Hasta ahora, su arranque se producía a las 19:45 horas y cerraba el programa.

Durante primera hora y media, la hija de María Teresa Campos repasará la vida personal y profesional de las grandes figuras del panorama artístico nacional e internacional. Esta semana, Marisol y Carmen Sevilla serán las protagonistas de la sección, el sábado y el domingo, respectivamente.

Como viene siendo habitual, compañeros de profesión, amigos, personas cercanas a las dos artistas y periodistas especializados se sentarán en el plato de Telecinco para recordar sus mejores momentos y tratar de descubrirle a los espectadores, aspectos divertidos y desconocidos de ellas.

En torno a las 17:30 horas, Àlex Blanquer y César Muñoz tomarán el testigo de Terelu Campos para abordar las noticias más destacadas del mundo de corazón, entre las que seguramente estará la reciente cancelación de la boda de Makoke. Esta y otras noticias serán abordadas por el amplio equipo de colaboradores, entre los que se encuentran Carmen Alcayde, Belén Rodríguez, Luis Rollán, Mónika Vergara, Paloma Barrientos, Marisa Martín Blázquez, Ricky García, Amor Romeira, Kike Calleja, Gloria Camila Ortega, Omar Suárez, Pedro García Aguado y Miguel Frigenti, entre otros.

