Las sorprendentes imágenes de Gonzalo Miró con Andrea Levy: ¿qué hay entre el colaborador y la política del PP?

El colaborador de televisión ha sido pillado cenando con la política.

Gonzalo Miró en 'Más Vale Tarde' / Andrea Levy en 'Todo es mentira'

Gonzalo Miró en 'Más Vale Tarde' / Andrea Levy en 'Todo es mentira'

Madrid
Gonzalo Miró es uno de los colaboradores de televisión que más defiende al Gobierno. El tertuliano no tiene problema en mostrar su ideología progresista, lo que le ha llevado a protagonizar momentos de rifirrafe con sus compañeros de espacio.

Sin embargo, Miró ahora es noticia por las sorprendentes fotos en las que aparece cenando junto a una política del PP, que además es una de las más críticas con Pedro Sánchez y su ejecutivo. Hablamos de Andrea Levy.

Ambos se conocieron en 'La roca' como tertulianos e hicieron buenas migas fuera de cámaras. Por eso, al ser preguntado por estas fotos, Miró responde y a la vez aclara cuál es su relación: "¿Sorprendente por qué, por ser de derechas? Tengo amigos hasta del Madrid, cuidado. No hay que llevarse las manos a la cabeza por eso", dejando claro que no hay nada más que una amistad entre él y la política de los populares.

