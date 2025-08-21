Más trabajo
Sonsoles Ónega volverá a hacer doblete en Antena 3: este es el programa que estrenará muy pronto
La periodista volverá al prime time de la cadena muy pronto además de ponerse al frente de las tardes en septiembre.
'El rival más débil' volvió con un dardo directo de Luján Argüelles hacia Sonsoles Ónega por su episodio más polémico
Sonsoles Ónega sigue disfrutando de su verano - a pesar del dardo que recibió de Luján Argüelles desde Telecinco - antes de que en septiembre le toque volver a la rutina. La presentadora volverá a ponerse al frente de su magacín 'Y Ahora Sonsoles', que se emite todas las tardes a partir de las 17:00 horas en Antena 3. La cadena ya la ha convertido en Sandy Olsson para recrear el mítico musical de la película Grease anunciando su regreso junto a Roberto Brasero, Carlos Quílez, Ana Obregón y María del Monte, entre otros.
Pero no es el único proyecto que tiene Sonsoles para después del verano, pues Antena 3 también ha anunciado un nuevo especial de 'Hablando en plata', que se estrenará muy pronto y que esta vez se centrarán en las personas que comienzan de nuevo tras una ruptura o al dejar de trabajar. Este nuevo especial llevará por nombre 'Volver a empezar' y será el cuarto que emita la cadena de Aresmedia. "¿Te has sentido solo tras un divorcio? ¿Cuando tus hijos se fueron o al dejar de trabajar? No estás solo, nunca es tarde para volver a empezar", afirma la presentadora en la promo.
'Hablando en plata’ es una iniciativa de Antena 3 y laSexta contra el edadismo lanzada en octubre de 2022, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas de Edad. Desde su nacimiento ha buscado poner en valor a los mayores y visibilizar sus problemáticas. En tan solo dos años, ha puesto en marcha campañas como ‘Gracias’, ‘Currículum vital’ o ‘Soledad no deseada’ además de los especiales emitidos en prime time sobre problemáticas de especial importancia presentados por Sonsoles Ónega y Alberto Chicote.
