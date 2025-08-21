Sonsoles Ónega volverá a hacer doblete en Antena 3: este es el programa que estrenará muy pronto

Sonsoles Ónega sigue disfrutando de su verano - a pesar del dardo que recibió de Luján Argüelles desde Telecinco - antes de que en septiembre le toque volver a la rutina. La presentadora volverá a ponerse al frente de su magacín 'Y Ahora Sonsoles', que se emite todas las tardes a partir de las 17:00 horas en Antena 3. La cadena ya la ha convertido en Sandy Olsson para recrear el mítico musical de la película Grease anunciando su regreso junto a Roberto Brasero, Carlos Quílez, Ana Obregón y María del Monte, entre otros.

Pero no es el único proyecto que tiene Sonsoles para después del verano, pues Antena 3 también ha anunciado un nuevo especial de 'Hablando en plata', que se estrenará muy pronto y que esta vez se centrarán en las personas que comienzan de nuevo tras una ruptura o al dejar de trabajar. Este nuevo especial llevará por nombre 'Volver a empezar' y será el cuarto que emita la cadena de Aresmedia. "¿Te has sentido solo tras un divorcio? ¿Cuando tus hijos se fueron o al dejar de trabajar? No estás solo, nunca es tarde para volver a empezar", afirma la presentadora en la promo.

'Hablando en plata’ es una iniciativa de Antena 3 y laSexta contra el edadismo lanzada en octubre de 2022, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas de Edad. Desde su nacimiento ha buscado poner en valor a los mayores y visibilizar sus problemáticas. En tan solo dos años, ha puesto en marcha campañas como ‘Gracias’, ‘Currículum vital’ o ‘Soledad no deseada’ además de los especiales emitidos en prime time sobre problemáticas de especial importancia presentados por Sonsoles Ónega y Alberto Chicote.