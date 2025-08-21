Una soltera descubre quién es su cita en 'First Dates' y lo tiene claro desde el primer momento: "Me quiero ir"

'First Dates' sigue repartiendo amor, o al menos intentándolo, en Telecinco. El programa de Carlos Sobera vivió una de las citas con menos emoción de su historia, pues desde el primer momento la soltera tenía bastante clara su decisión. Los protagonistas fueron Salvi, de 46 años y Marta, de 36. Nada más llegar el soltero le ha cantado una canción de su cantante favorito y al girarse, la primera impresión de Marta no ha sido nada buena: “No me ha gustado nada, me quiero ir”.

Sin embargo, ambos accedieron al comedor para cenar. Allí comenzaron a entablar conversación y Salvi quiso saber qué buscaba su compañera en el programa: ella quiere estabilidad y él busca conocer a Marta porque le ha gustado mucho su timidez.

La cena transucrrió sin feeling ni nada que se le pareciese y en el momento del postre, Salvi ha querido compartir con ella el suyo y ha querido también probar el de ella, pero Marta que ha confesado ser escrupulosa, ese gesto de su pareja no le ha gustado nada.

El soltero no se rendía en su empeño y en la sala de ‘intimidad total’ del programa ha conseguido que Marta bailase con él, aunque ella confiesa que no lo ha disfrutado porque "se arrimaba demasiado. A mí los roces no". Cuando ha llegado el momento de pagar la cena, el murciano ha querido invitarla con el objetivo de que haya una segunda cita, sin embargo, Marta confiesa al programa su sorpresa ante este gesto: "Pero ¿Cómo me invita si sabe que le voy a decir que no?”.

En la decisión final, tal y como suponíamos, Salvi ha querido mantener una segunda cita con Marta para conocerla mejor, pero la murciana ha rechazado la propuesta después de una primera velada sin feelling ni conexión.