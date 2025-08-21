'El Peliculón' vuelve a liderar la noche y '¿Algo que declarar?' sube a su segundo mejor dato

Antena 3 vuelve a dominar la noche del miércoles con 'El Peliculón', como viene haciendo desde que comenzó el verano. La película 'Me he hecho viral' anota un 10,4% y 621.000 espectadores en su estreno en televisión.

Por su parte, '¿Algo que declarar?' frena su caída y se recupera al marcar su segundo mejor dato desde su estreno. El dating show de Pablo Chiapella anota un 8,3% en su franja.

En el access, 'First Dates' le sigue regalando alegrías a Telecinco. El programa de solteros de Carlos Sobera consigue ayer enganchar al 10,5% de la audiencia, lo que se traduce en 916.000 seguidores.

*En elaboración.

PRIME TIME

Antena 3

El Hormiguero:

El Peliculón: Me he hecho viral: 10,4% y 621.000

Telecinco

First Dates: 10,5% y 916.000

Cine 5 estrellas: Secuestro en directo:

La 1

Viaje al centro de la tele:

¿Algo que declarar?: 8,3% y 406.000

Cuatro

Viajeros Cuatro:

laSexta

laSexta Noticias: Especial:

El Intermedio:

Imperio:

La 2

Cifras y letras: / 5,9% y 856.000

Documaster:

LATE NIGHT

Antena 3

Cine: Fuga de cerebros:

Telecinco

El rey del mando:

La 1

¿Algo que declarar?:

Cuatro

Viajeros Cuatro:

El desmarque:

laSexta

Imperio:

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 13,7% y 1.081.000

Yas verano:

Pasapalabra: 21,1% y 1.402.000

La 1

Malas lenguas: 8,7% y 665.000

Valle Salvaje:

La promesa:

Malas lenguas: 6,5% y

Aquí la tierra:

Telecinco

Tardear:

El diario de verano:

Agárrate al sillón:

laSexta

Zapeando:

Más Vale Tarde:

Cuatro

Todo es mentira: 6,3% y 476.000

Lo sabe, no lo sabe:

La 2

Saber y ganar:

Grandes Documentales:

Diario de un nómada:

Malas lenguas: 4,1% y /

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 12,3% y 296.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano:

La ruleta de la suerte: 23,1% y 1.569.000

La 1

La Hora de La 1: 18,6% y 315.000

Mañaneros 360: 12% y 359.000 /

Telecinco

La mirada crítica: 11,6% y 212.000

Vamos a ver: 11,7% y 319.000

laSexta

Aruser@s Fresh:

Al Rojo Vivo:

Cuatro

Alerta Cobra:

En boca de todos: 6,7% y 201.000

La 2

El Cazador:

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22,3% y 1.907.000

Telediario 1:

Informativos Telecinco 15H: 10% y 854.000

laSexta Noticias 14H:

Noticias Cuatro 1:

Noche

Antena 3 Noticias 2:

Telediario 2:

Informativos Telecinco 21H:

laSexta Noticias 20H:

Noticias Cuatro 2:

RÁNKING

Diario: Antena 3 (), La 1 (), Telecinco (), laSexta (), Cuatro (), La 2 ().

Mes: Antena 3 (), La 1 (), Telecinco (), Cuatro (), laSexta (), La 2 ().