Audiencias 20/08/2025
'El Peliculón' vuelve a liderar la noche y '¿Algo que declarar?' sube a su segundo mejor dato
El cine de Antena 3 sigue teniendo bajo control el pulso de la noche del miércoles.
Antena 3 vuelve a dominar la noche del miércoles con 'El Peliculón', como viene haciendo desde que comenzó el verano. La película 'Me he hecho viral' anota un 10,4% y 621.000 espectadores en su estreno en televisión.
Por su parte, '¿Algo que declarar?' frena su caída y se recupera al marcar su segundo mejor dato desde su estreno. El dating show de Pablo Chiapella anota un 8,3% en su franja.
En el access, 'First Dates' le sigue regalando alegrías a Telecinco. El programa de solteros de Carlos Sobera consigue ayer enganchar al 10,5% de la audiencia, lo que se traduce en 916.000 seguidores.
PRIME TIME
Antena 3
El Hormiguero:
El Peliculón: Me he hecho viral: 10,4% y 621.000
Telecinco
First Dates: 10,5% y 916.000
Cine 5 estrellas: Secuestro en directo:
La 1
Viaje al centro de la tele:
¿Algo que declarar?: 8,3% y 406.000
Cuatro
Viajeros Cuatro:
laSexta
laSexta Noticias: Especial:
El Intermedio:
Imperio:
La 2
Cifras y letras: / 5,9% y 856.000
Documaster:
LATE NIGHT
Antena 3
Cine: Fuga de cerebros:
Telecinco
El rey del mando:
La 1
¿Algo que declarar?:
Cuatro
Viajeros Cuatro:
El desmarque:
laSexta
Imperio:
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 13,7% y 1.081.000
Yas verano:
Pasapalabra: 21,1% y 1.402.000
La 1
Malas lenguas: 8,7% y 665.000
Valle Salvaje:
La promesa:
Malas lenguas: 6,5% y
Aquí la tierra:
Telecinco
Tardear:
El diario de verano:
Agárrate al sillón:
laSexta
Zapeando:
Más Vale Tarde:
Cuatro
Todo es mentira: 6,3% y 476.000
Lo sabe, no lo sabe:
La 2
Saber y ganar:
Grandes Documentales:
Diario de un nómada:
Malas lenguas: 4,1% y /
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 12,3% y 296.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano:
La ruleta de la suerte: 23,1% y 1.569.000
La 1
La Hora de La 1: 18,6% y 315.000
Mañaneros 360: 12% y 359.000 /
Telecinco
La mirada crítica: 11,6% y 212.000
Vamos a ver: 11,7% y 319.000
laSexta
Aruser@s Fresh:
Al Rojo Vivo:
Cuatro
Alerta Cobra:
En boca de todos: 6,7% y 201.000
La 2
El Cazador:
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 22,3% y 1.907.000
Telediario 1:
Informativos Telecinco 15H: 10% y 854.000
laSexta Noticias 14H:
Noticias Cuatro 1:
Noche
Antena 3 Noticias 2:
Telediario 2:
Informativos Telecinco 21H:
laSexta Noticias 20H:
Noticias Cuatro 2:
RÁNKING
Diario: Antena 3 (), La 1 (), Telecinco (), laSexta (), Cuatro (), La 2 ().
Mes: Antena 3 (), La 1 (), Telecinco (), Cuatro (), laSexta (), La 2 ().
