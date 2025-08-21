Hecatombe en la vida de Makoke: cancela su boda de manera fulminante tras lo ocurrido en 'Fiesta'

La vida de Makoke acaba de dar un giro de 180 grados. La colaboradora ha cancelado su boda con Gonzalo, prevista para el próximo mes de septiembre, tal y como ha informado el programa 'Tardear' en Telecinco.

La idílica relación que mantenían desde que se conocieron hace dos años se comenzó a torcer el fin de semana pasado, al hacerse público en 'Fiesta' que el empresario había tenido un conflicto personal que le había llevado a dormir una noche en el calabozo.

Makoke intentó capear el temporal como pudo, pero tras salir del plató se mostró seria y nerviosa por lo ocurrido en directo. Aunque posteriormente se volvió a sentar para participar en otros temas, se mostró preocupada por lo ocurrido.

Se desconoce si esta noticia supone que tan solo ha decidido posponer la fecha del enlace, o algo más serio, como que Makoke y Gonzalo se hayan dado un tiempo para valorar lo ocurrido o incluso que hayan puesto punto y final a su relación. Será la propia interesada quien lo aclare en los próximos días.