La portada del verano
Gabriela Guillen sí cobró por la exclusiva con su hijo: 'Espejo público' desvela su supuesto insólito caché
Miquel Valls ha sido el encargado de desvelar la noticia después de que el cantante negara haber cobrado.
Bertín Osborne presenta a su hijo pequeño y habla de su relación con Gabriela: "Estoy encantado"
Kevin Rodríguez
La portada de Bertín Osborne con su hijo ayer impactó a todos. Los programas del corazón no tardaron en reaccionar: 'Vamos a ver', 'Espejo Público', 'Tardear' y 'Yas verano' analizaron la imagen del cantante con su hijo, el que ha tenido con Gabriela Guillén y al que había renunciado en un primer momento.
El presentador aprovechó la tarde de ayer para aclarar en Antena 3 que no había cobrado por la portada. Sin embargo, la madre del menor le confirmó a un periodista que sí ha habido beneficio económico y esta mañana, en 'Espejo Público' han abordado el asunto.
Miquel Valls recibía en directo el mensaje de un director de una revista del corazón que afirmaba que Gabriela Guillén se ha llevado el 10% del precio de la portada, lo que ha hecho estallar a Lorena Vázquez desde su asiento.
"Tanto Bertín como Gabriela dijeron que nunca iban a comercializar con la imagen de su hijo, y lo han hecho. Y no va a ser la última vez, porque acaban de abrir una puerta para que este niño se convierta en un personaje del corazón" verbalizó enfadada la colaboradora.
Esta afirmación contrasta con el comunicado lanzado ayer por Hola desmintiendo que el cantante haya cobrado por el posado. Además, Bertín se manifestaba muy enfadado con las afirmaciones que se estaban haciendo sobre él.
"Estoy indignado y quemado con los que han dicho que yo he utilizado al niño para cobrar. No hay derecho a todo esto. He hecho el tema de buena fe, sin pedir nada a cambio, porque creo que era de justicia hacerlo. Lo he hecho con cariño. ¿Crees que me merezco que digan lo que están diciendo? No puedo más. No he cobrado nada ni he pedido nada, lo he hecho de buena fe y por cariño a ¡HOLA! No lo hubiera hecho con otros", deja claro el artista.
