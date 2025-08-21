Tras su polémica portada
Bertín Osborne estalla y desmiente categóricamente haya cobrado por la sorprendente exclusiva con su hijo
Gabriela Guillen sí cobró por la exclusiva con su hijo: 'Espejo público' desvela su supuesto insólito caché
Bertín Osborne presenta a su hijo pequeño y habla de su relación con Gabriela: "Estoy encantado"
Kevin Rodríguez
Tras la impactante y sorprendente portada con su hijo, Bertín Osborne ha estallado y se ha visto obligado a salir a desmentir a aquellos que han afirmado que está comercializando con el menor.
"No he cobrado ni un euro. La gente dice tonterías, pero aquí no hay ningún negocio", declara el cantante. Además, la revista Hola también ha emitido un comunicado para desmentir que el presentador haya cobrado por el posado.
"Estoy indignado y quemado con los que han dicho que yo he utilizado al niño para cobrar. No hay derecho a todo esto. He hecho el tema de buena fe, sin pedir nada a cambio, porque creo que era de justicia hacerlo. Lo he hecho con cariño. ¿Crees que me merezco que digan lo que están diciendo? No puedo más. No he cobrado nada ni he pedido nada, lo he hecho de buena fe y por cariño a ¡HOLA! No lo hubiera hecho con otros", afirma muy molesto el cantante.
Sin embargo, estas palabras chocan con las pronunciadas por Gabriela Guillén, madre del menor, que sí confirma que ha habido beneficio económico. Además, esta mañana 'Espejo Público' ponía cifra a lo que habría cobrado Guillén por esta portada: "Un 10% del precio", desveló Miquel Valls.
Esa noticia enfadó a Lorena Vázquez, colaboradora del programa, que desde su sitio acusó a los padres de vender a su hijo: "Tanto Bertín como Gabriela dijeron que nunca iban a comercializar con la imagen de su hijo, y lo han hecho. Y no va a ser la última vez, porque acaban de abrir una puerta para que este niño se convierta en un personaje del corazón".
