Arús se refuerza en laSexta tras revalidarse como líder de las mañanas con nueva versión de ‘Aruser@s' en fin de semana

Dirigido y presentado por Alfonso Arús, el espacio estrena el próximo lunes, 25 de agosto, su octava temporada en la cadena, tras revalidar su liderazgo por tercer curso consecutivo.

Alfonso Arús en el plató de 'Aruser@s'

Alfonso Arús en el plató de 'Aruser@s' / Atresmedia

Madrid
Alfonso Arús está de enhorabuena y se refuerza en laSexta. Tras tres temporadas siendo el rey de las mañanas con un 16,8% de media en su último curso, el presentador estrenará el próximo lunes 25 de agsoto la nueva temporada de 'Aruser@s', que como novedad tendrá una nueva versión en fin de semana.

El equipo del programa no se conforma y laSexta ha decidio doblar la apuesta por su formato más exitoso y ahora también ofrecerá una versión de fin de semana, para la que se recupera la marca 'Aruser@s Weekend'. Pero en esta ocasión no será un programa vespertino, como el que se probó hace unas temporadas y que al final fue cancelado por la incompatibilidad de hacer el programa durante seis días seguidos. Ese hueco lo ocupará Nuria Roca, que también dobla su programa tal y como anunció en exclusiva YOTELE.

Esta nueva versión también se verá en las mañanas, los sábados y los domingos de 9:00 a 11:00 horas y a partir del 6 de septiembre. Con Hans Arús al frente de esta nueva edición, el programa repasará lo mejor de la semana y contará con material inédito y secciones propias que irán cebando en el programa diario a lo largo de la semana.

'Aurser@s' y 'La roca', la dupla de laSexta para mejorar su fin de semana

De esta manera, el próximo curso laSexta apostará fuerte por mejorar los datos de su fin de semana, donde suele ser superada por Cuatro a diferencia de lo que pasa el resto de la semana. Con 'La roca', la cadena cubre las tardes de su fin de semana, mientras que por las mañanas, con 'Aruser@s Weekend', repetirá la exitosa fórmula que le ha dado el liderazgo de la franja de lunes a viernes.

