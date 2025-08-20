'Vamos a ver' recupera a Roberto López, su invitado más viral, que vuelve a cargar contra los políticos tras los incendios forestales: "Son tan cortos que no ven más allá del Congreso"

En 2022, Roberto López se convirtió en uno de los protagonistas inesperados de 'El programa de Ana Rosa'. Ganadero de Galicia y testigo directo de los fuegos que cada verano arrasaban la región, sus declaraciones sobre la falta de prevención en el monte y la prohibición de las prácticas tradicionales del campo se volvieron virales. Aquellas palabras, que muchos calificaron de premonitorias, han regresado con fuerza este verano de 2025, en plena ola de incendios que ya ha calcinado buena parte del territorio nacional.

'Vamos a ver' decidió conectar de nuevo con él para conocer su visión de lo que está ocurriendo. Nada más comenzar, Patricia Pardo quiso dirigirse a él con una disculpa: "Quiero pedirte perdón, porque siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, y lo he pensado muchas veces: qué razón tenía Roberto cuando nos dijo todo aquello en 2022, cuando se estaba quemando Galicia. Con toda tu experiencia nos diste una lección y advertiste que esto volvería a suceder. Y he pensado: qué mal, porque como periodistas tendríamos que haber sido vigías y advertir a las autoridades de que, como tú dijiste, las cosas no se estaban haciendo bien. Así que vaya por delante mis disculpas, porque deberíamos haber estado más pendientes y haberte llamado antes para decirle al Gobierno: escuchen a este ganadero gallego, que tiene toda la razón".

Roberto recogió el guante, pero su discurso no fue menos contundente que el de hace tres años. "La situación es mucho peor que en 2022 porque no ha cambiado nada. Yo ya os lo decía entonces. Los políticos son tan cortos de mente que no ven más allá de las puertas del Congreso de los Diputados", afirmó, criticando la falta de visión y planificación en las políticas rurales.

Durante la conversación, el ganadero volvió a poner el foco en la importancia de quienes trabajan la tierra. "Pregúntale al Ministro de Agricultura cuántas ganaderías cierran cada mes. ¿Qué pasa? ¿Qué como son pequeños ganaderos, le da igual y piensa que la producción se va a mantener? Pues estos pequeños ganaderos son los que cuidan el campo, los que limpiaban el monte, los que hacían que alrededor de los pueblos hubiera pequeñas fincas cultivadas y que los fuegos no lleguen a las casas. Porque en Galicia, por desgracia, tenemos incendios todos los años. Pero, ¿que ardan pueblos enteros? Eso no se puede consentir", subrayó.

También quiso destacar quiénes están plantando cara al fuego en primera línea: "¿Os dais cuenta de qué tipo de personas entrevistáis estos días en la televisión? Si son jóvenes, son los hijos y los nietos de los que quedan en los pueblos, que volvieron para que no se quemaran sus mayores, porque a los jóvenes los echaron".

Sus críticas se dirigieron directamente al Gobierno central: "Señor Ministro, métase en la cabeza que España no se puede permitir perder ni a un solo ganadero más, aunque solo tenga diez cabras. Porque esas diez cabras se comen el pasto para que el monte no arda. Y ahora puede que se vayan a grandes ciudades, a trabajar en la Citroen o donde sea, y tenemos que hacer que recuperen la ilusión de vivir en el campo".

Roberto no solo habló de política, sino también de burocracia. Recordó cómo las trabas administrativas dificultan labores básicas para la gente del campo: "En el campo, antes nos calentábamos con leña. Podíamos ir al monte, ver qué árbol estaba a punto de caerse, talarlo, llevarlo a casa y calentarla. Ahora lo podemos hacer, sí, pero antes hay que tener acceso a internet, saber rellenar los formularios, que te den el permiso e ir a por una cierta cantidad de peso en leña. ¿Tú crees que eso va a hacerlo un señor de 85 años?".

Por último, quiso advertir de las consecuencias que van más allá del fuego: "Mucha de esa gente vive de la recogida de castaña, ¿de qué van a vivir este año? Muchos se van a quedar sin casa. Y los que dependen del turismo rural, ¿quién va a querer ir a un pueblo de turismo rural si está todo quemado?".

Con su tono directo y sin rodeos, Roberto López ha vuelto a convertirse en la voz del campo en televisión. Sus palabras han encendido de nuevo el debate sobre la prevención de incendios, la situación del mundo rural y la falta de apoyo a los pequeños ganaderos, una realidad que, como él mismo recordó, ya denunció tres años atrás.