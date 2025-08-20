Audiencias 19/08/2025
'Renacer' arrasa en Antena 3 y logra su mejor dato en tres meses mientras La 2 se queda a una sola décima de Telecinco en prime time
La serie turca lidera el prime time con un 11,5% y deja a toda la competencia por debajo del doble dígito.
La noche del martes 19 de agosto volvió a sonreír a Antena 3. Su serie turca 'Renacer' se convirtió en la oferta más vista del prime time con un 11,5% de cuota de pantalla, firmando su mejor dato en los últimos tres meses. El liderazgo fue claro, pues ninguna de las demás cadenas logró alcanzar el doble dígito.
En segunda posición se colocó 'Dog House', que con un 8,5% se convirtió en la propuesta más destacada dentro del unidígito. Muy por detrás, pero con cifras ajustadas, quedaron 'Código 10: Especial La noche del crimen' en Cuatro (5,8%), la película 'Torrente 3. El protector' en laSexta (5,7%), 'Asesina a sueldo' en Telecinco (5,5%) y 'El conde de Montecristo' en La 2 (5,4%).
El access prime time dejó un panorama más competido. 'El hormiguero' alcanzó un 9,8% en Antena 3, mientras que 'Viaje al centro de la tele' sorprendió en La 1 con un 9,4%. Por su parte, 'First dates' en Telecinco se situó con un 9,1%, también muy cerca de la barrera del doble dígito.
PRIME TIME
La 1
Viaje al centro de la tele: 710.000 (7,7%)
Viaje al centro de la tele: 842.000 (9,4%)
Dog House: 595.000 (8,5%)
Antena 3
El hormiguero 19 años juntos: 879.000 (9,8%)
Renacer: 769.000 (11,5%)
Telecinco
First Dates: 802.000 (9,1%)
Asesina a sueldo: 313.000 (5,5%)
laSexta
El intermedio: The very best: 319.000 (3,5%)
El taquillazo “Torrente 3: El protector”: 354.000 (5,7%)
Cuatro
Viajeros Cuatro: 159.000 (1,9%)
Viajeros Cuatro: 492.000 (5,4%)
Código 10: 327.000 (5,8%)
La 2
Cifras y letras: 262.000 (3,2%)
Cifras y letras: 439.000 (4,9%)
El conde de Montecristo: 458.000 (5,4%)
Tesoros de la tele: 121.000 (2,6%)
LATE NIGHT
La 1
Dog House: 265.000 (8,6%)
Antena 3
Renacer: 188.000 (6,1%)
Telecinco
El rey del mando: 108.000 (4%)
laSexta
Cine “Cuerpo de élite”: 156.000 (6,3%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 77.000 (3,6%)
La 2
Festivales de verano: 30.000 (1,4%)
TARDE
La 1
Malas lenguas: 705.000 (9%)
Valle Salvaje: 742.000 (10,4%)
La promesa: 873.000 (13%)
Malas lenguas: 385.000 (6%)
Aquí la Tierra: 514.000 (7,1%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.133.000 (14,1%)
YAS verano: 704.000 (10,3%)
Pasapalabra: 1.368.000 (19,6%)
Telecinco
Tardear: 592.000 (7,8%)
El diario de verano: 529.000 (8,2%)
Agárrate al sillón: 573.000 (8,1%)
laSexta
Zapeando: 434.000 (5,5%)
Más vale tarde de verano: 373.000 (5,5%)
Cuatro
Todo es mentira: Summer TEM: 438.000 (5,7%)
Lo sabe, no lo sabe: 344.000 (5,3%)
La 2
Saber y ganar: 450.000 (5,5%)
Grandes documentales: 237.000 (3,3%)
Malas lenguas: 244.000 (3,8%)
Malas lenguas 2. Al cuadrado: 324.000 (4,5%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 341.000 (19,1%)
Mañaneros 360: 367.000 (12,4%)
Mañaneros 360: 717.000 (9,5%)
Antena 3
Espejo público verano: 287.000 (11,9%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 762.000 (16,4%)
La ruleta de la suerte: 1.560.000 (22,3%)
Telecinco
La mirada crítica: 190.000 (9,9%)
Vamos a ver verano: 265.000 (9,8%)
Vamos a ver más verano: 519.000 (8,2%)
laSexta
Equipo de investigación: 7.000 (1,3%)
Equipo de investigación: 30.000 (3,7%)
Equipo de investigación: 75.000 (6%)
Aruser@s fresh: 234.000 (11,3%)
Al rojo vivo: 247.000 (7,3%)
Cuatro
¡Toma salami!: 10.000 (1,3%)
Alerta cobra: 22.000 (1,9%)
Alerta cobra: 36.000 (2,2%)
Alerta cobra: 62.000 (2,9%)
En boca de todos: 170.000 (5,7%)
La 2
De parque en parque: 12.000 (2,4%)
Zoom tendencias: 10.000 (1,5%)
Los supervivientes definitivos de la naturaleza: 9.000 (1%)
Escala humana: 12.000 (0,9%)
Reduce tu huella: 24.000 (1,3%)
Los paisajes más bellos del mundo: 36.000 (1,7%)
El western de La 2 “La balada de cable hogue”: 72.000 (3%)
El cazador: 60.000 (1,6%)
El cazador: 98.000 (1,5%)
Saber y ganar: 183.000 (2,2%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 1.972.000 (23,4%)
Telediario 1: 1.116.000 (13,2%)
Informativos Telecinco 15h: 764.000 (9%)
laSexta Noticias 14h: 496.000 (6,6%)
Noticias Cuatro 1: 457.000 (6,6%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.346.000 (16,5%)
Telediario 2: 735.000 (8,9%)
Informativos Telecinco 21h: 709.000 (8,4%)
laSexta Noticias 20h: 419.000 (6,3%)
Noticias Cuatro 2: 308.000 (4,6%)
Matinal
Telediario matinal: 155.000 (19,4%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 125.000 (16,2%)
El Matinal (Telecinco): 95.000 (7,6%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,1%), La 1 (10,1%), Telecinco (7,7%), laSexta (5,4%), Cuatro (4,9%), La 2 (3,5%).
Mensual: Antena 3 (12,2%), La 1 (10,3%), Telecinco (8%), Cuatro (5,4%), laSexta (5,4%), La 2 (3,2%).
