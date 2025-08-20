'Renacer' arrasa en Antena 3 y logra su mejor dato en tres meses mientras La 2 se queda a una sola décima de Telecinco en prime time

La noche del martes 19 de agosto volvió a sonreír a Antena 3. Su serie turca 'Renacer' se convirtió en la oferta más vista del prime time con un 11,5% de cuota de pantalla, firmando su mejor dato en los últimos tres meses. El liderazgo fue claro, pues ninguna de las demás cadenas logró alcanzar el doble dígito.

En segunda posición se colocó 'Dog House', que con un 8,5% se convirtió en la propuesta más destacada dentro del unidígito. Muy por detrás, pero con cifras ajustadas, quedaron 'Código 10: Especial La noche del crimen' en Cuatro (5,8%), la película 'Torrente 3. El protector' en laSexta (5,7%), 'Asesina a sueldo' en Telecinco (5,5%) y 'El conde de Montecristo' en La 2 (5,4%).

El access prime time dejó un panorama más competido. 'El hormiguero' alcanzó un 9,8% en Antena 3, mientras que 'Viaje al centro de la tele' sorprendió en La 1 con un 9,4%. Por su parte, 'First dates' en Telecinco se situó con un 9,1%, también muy cerca de la barrera del doble dígito.

PRIME TIME

La 1

Viaje al centro de la tele: 710.000 (7,7%)

Viaje al centro de la tele: 842.000 (9,4%)

Dog House: 595.000 (8,5%)

Antena 3

El hormiguero 19 años juntos: 879.000 (9,8%)

Renacer: 769.000 (11,5%)

Telecinco

First Dates: 802.000 (9,1%)

Asesina a sueldo: 313.000 (5,5%)

laSexta

El intermedio: The very best: 319.000 (3,5%)

El taquillazo “Torrente 3: El protector”: 354.000 (5,7%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 159.000 (1,9%)

Viajeros Cuatro: 492.000 (5,4%)

Código 10: 327.000 (5,8%)

La 2

Cifras y letras: 262.000 (3,2%)

Cifras y letras: 439.000 (4,9%)

El conde de Montecristo: 458.000 (5,4%)

Tesoros de la tele: 121.000 (2,6%)

LATE NIGHT

La 1

Dog House: 265.000 (8,6%)

Antena 3

Renacer: 188.000 (6,1%)

Telecinco

El rey del mando: 108.000 (4%)

laSexta

Cine “Cuerpo de élite”: 156.000 (6,3%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 77.000 (3,6%)

La 2

Festivales de verano: 30.000 (1,4%)

TARDE

La 1

Malas lenguas: 705.000 (9%)

Valle Salvaje: 742.000 (10,4%)

La promesa: 873.000 (13%)

Malas lenguas: 385.000 (6%)

Aquí la Tierra: 514.000 (7,1%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.133.000 (14,1%)

YAS verano: 704.000 (10,3%)

Pasapalabra: 1.368.000 (19,6%)

Telecinco

Tardear: 592.000 (7,8%)

El diario de verano: 529.000 (8,2%)

Agárrate al sillón: 573.000 (8,1%)

laSexta

Zapeando: 434.000 (5,5%)

Más vale tarde de verano: 373.000 (5,5%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 438.000 (5,7%)

Lo sabe, no lo sabe: 344.000 (5,3%)

La 2

Saber y ganar: 450.000 (5,5%)

Grandes documentales: 237.000 (3,3%)

Malas lenguas: 244.000 (3,8%)

Malas lenguas 2. Al cuadrado: 324.000 (4,5%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 341.000 (19,1%)

Mañaneros 360: 367.000 (12,4%)

Mañaneros 360: 717.000 (9,5%)

Antena 3

Espejo público verano: 287.000 (11,9%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 762.000 (16,4%)

La ruleta de la suerte: 1.560.000 (22,3%)

Telecinco

La mirada crítica: 190.000 (9,9%)

Vamos a ver verano: 265.000 (9,8%)

Vamos a ver más verano: 519.000 (8,2%)

laSexta

Equipo de investigación: 7.000 (1,3%)

Equipo de investigación: 30.000 (3,7%)

Equipo de investigación: 75.000 (6%)

Aruser@s fresh: 234.000 (11,3%)

Al rojo vivo: 247.000 (7,3%)

Cuatro

¡Toma salami!: 10.000 (1,3%)

Alerta cobra: 22.000 (1,9%)

Alerta cobra: 36.000 (2,2%)

Alerta cobra: 62.000 (2,9%)

En boca de todos: 170.000 (5,7%)

La 2

De parque en parque: 12.000 (2,4%)

Zoom tendencias: 10.000 (1,5%)

Los supervivientes definitivos de la naturaleza: 9.000 (1%)

Escala humana: 12.000 (0,9%)

Reduce tu huella: 24.000 (1,3%)

Los paisajes más bellos del mundo: 36.000 (1,7%)

El western de La 2 “La balada de cable hogue”: 72.000 (3%)

El cazador: 60.000 (1,6%)

El cazador: 98.000 (1,5%)

Saber y ganar: 183.000 (2,2%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.972.000 (23,4%)

Telediario 1: 1.116.000 (13,2%)

Informativos Telecinco 15h: 764.000 (9%)

laSexta Noticias 14h: 496.000 (6,6%)

Noticias Cuatro 1: 457.000 (6,6%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.346.000 (16,5%)

Telediario 2: 735.000 (8,9%)

Informativos Telecinco 21h: 709.000 (8,4%)

laSexta Noticias 20h: 419.000 (6,3%)

Noticias Cuatro 2: 308.000 (4,6%)

Matinal

Telediario matinal: 155.000 (19,4%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 125.000 (16,2%)

El Matinal (Telecinco): 95.000 (7,6%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,1%), La 1 (10,1%), Telecinco (7,7%), laSexta (5,4%), Cuatro (4,9%), La 2 (3,5%).

Mensual: Antena 3 (12,2%), La 1 (10,3%), Telecinco (8%), Cuatro (5,4%), laSexta (5,4%), La 2 (3,2%).