Nueva etapa
Pedro Piqueras sorprende al fichar por RTVE casi dos décadas después: será colaborador de este programa tras abandonar Telecinco
El veterano periodista se incorpora como colaborador fijo al matinal de La 1 tras su jubilación en Informativos.
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
Pedro Piqueras se une a la plantilla de 'Mañaneros 360'. El periodista, retirado desde finales de 2023 tras dejar 'Informativos Telecinco', regresa a RTVE casi dos décadas después de su última etapa en la corporación, según desvela Informalia.
Su presencia en el programa presentado por Adela González y Javier Ruiz comenzó como una colaboración puntual, participando en un solo programa, pero ahora será algo más estable. "Me estaba aburriendo un poquito, me viene muy bien, la verdad", reconoció Piqueras en antena cuando le preguntaron por su participación.
Según ha desvelado el citado medio, Piqueras no ficha como tertuliano habitual del espacio, sino que formará parte del equipo de colaboradores esporádicos que comentará la actualidad del país según los temas que vayan aconteciendo.
Con este fichaje, TVE suma un nuevo rostro a su temporada de otoño tras anunciar el regreso de Pepa Bueno al 'Telediario 2'. El movimiento llega en un buen momento para 'Mañaneros 360', que acaba de firmar uno de sus mejores resultados del año con un 15,4% de cuota.
