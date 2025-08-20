Fuego cruzado

‘Malas lenguas’ arde: la bronca entre Ernesto Ekaizer y Hugo Pereira obliga a Jesús Cintora a cortar el debate al grito de "¡bulos no!"

La tertulia sobre los incendios terminó con un enfrentamiento tan intenso que el presentador tuvo que intervenir.

Jesús Cintora y Hugo Pereira

Jesús Cintora y Hugo Pereira / RTVE

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
El clima de tensión que se vive en numerosos puntos de España por los incendios forestales también se trasladó este martes al plató de ‘Malas lenguas’. Durante una mesa dedicada a analizar la falta de medios contra el fuego, Ernesto Ekaizer y Hugo Pereira se enzarzaron en una bronca que acabó siendo interrumpida por Jesús Cintora, ante la imposibilidad de reconducir la discusión.

Ekaizer abrió el debate criticando la gestión de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Aseguró que se trata de un “problema de prioridades” y reprochó la falta de inversión continuada en prevención. Para ilustrarlo, citó al consejero de Medio Ambiente de Castilla y León y remarcó que “en medio de un incendio no puedes improvisar”.

Las palabras del periodista provocaron la reacción inmediata de Hugo Pereira. El politólogo aseguró sentirse “insultado” por Ekaizer en una discusión previa y trató de defender que desde el PP también se apuesta por invertir en prevención. Puso como ejemplo a Andalucía, “la comunidad que más invierte”, aunque Ekaizer replicó que el dato está vinculado a la extensión territorial.

El cruce de acusaciones se fue intensificando hasta que el foco se trasladó al papel del Gobierno central. Pereira sugirió que el Ejecutivo debía “vigilar” a las comunidades autónomas, lo que generó protestas entre los colaboradores. Finalmente, Jesús Cintora tomó la palabra para zanjar la polémica: “Hugo, bulos no. Las competencias son autonómicas. Tienen un presupuesto y deciden dónde invertir”.

