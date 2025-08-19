Marina Rivers carga contra los jóvenes que rechazan los impuestos: “Son ignorantes y estúpidos”

Marina Rivers no se mordió la lengua en ‘Todo es mentira’. La influencer, estudiante de Derecho y Economía y finalista de la última edición de ‘MasterChef Celebrity’, comentó en el programa de Cuatro un estudio de El Confidencial que desvela que “un tercio de los jóvenes cree que se viviría mejor en España sin impuestos”.

“El sistema de bienestar es un logro que hemos conseguido como sociedad maravilloso y pagar impuestos es necesario. Curar un cáncer en nuestro país cuesta unos 100.000 euros. Yo he tenido a 7 personas con cáncer en mi familia”, explicó. La colaboradora insistió en la importancia de lo público: “Yo me podía pagar mi cáncer, pero quiero que haya un sistema de bienestar que hable a todas las personas que estamos aquí en nuestro país. La gente y los jóvenes que están en contra de los impuestos son ignorantes y además son, perdonadme la palabra, estúpidos porque la gran mayoría no han trabajado nunca para empezar. Entonces, ¿qué impuestos han pagado ellos? Me gustaría saberlo”.

Rivers también señaló el origen del discurso contrario a los tributos: “Normalmente viene de las redes sociales y de este desapego con lo público cuando la mayoría de los españoles son asalariados, es gente que gana el salario mínimo o incluso menos, son familias que tienen muy pocos recursos y necesitan el Estado”.

Por último, defendió la redistribución de la riqueza como base del sistema: “Es fundamental para que haya igualdad, para que la gente pueda tener oportunidades, para que todos podamos estudiar, todos podamos ir a la Universidad gracias a las becas. Necesitamos impuestos para que la gente joven y la gente normal que somos la mayoría de los españoles tengamos acceso a una vida digna. Valoren lo que tenemos porque en nuestro país tenemos cosas malas, pero otras funcionan de forma maravillosa y es gracias al sistema de bienestar. Jamás lo pongamos en riesgo”.