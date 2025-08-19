Surrealista momento
El inesperado acontecimiento que provoca la pausa de una entrevista a la portavoz del PP en 'Espejo público'
Ester Muñoz fue sorprendida por la picadura de una abeja mientras intervenía en directo en el matinal de Antena 3.
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
Los espectadores de ‘Espejo público’ se encontraron este martes con una situación tan inesperada como insólita. El programa de Antena 3 entrevistaba a Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, cuando la diputada sufrió en directo la picadura de una abeja que interrumpió brevemente la conversación.
En ese momento, la política estaba valorando la imputación de Begoña Gómez, tras exponer la postura de su partido sobre los incendios en Castilla y León y otras comunidades. “Le tengo que preguntar también por el juez Peinado por imputar un delito más a la mujer del Presidente por malversación”, planteó la presentadora Lorena García. Fue entonces cuando Muñoz sorprendió con su reacción: “¡Ay, me acaba de picar una abeja! ¡En directo!”.
“¡Pobre!”, reaccionó la periodista desde plató, mientras la diputada tranquilizaba al público aclarando que no era alérgica. Pese al percance, Muñoz logró continuar con su intervención y respondió a las preguntas sobre el proceso judicial que afecta a la esposa de Pedro Sánchez.
Al finalizar la entrevista, García retomó lo ocurrido para interesarse por la diputada: “¿Dónde le ha picado la abeja? Si no es mucha indiscreción”. “Me ha picado justo atrás de la espalda, en la pierna”, explicó Ester Muñoz, que se despidió poco después cerrando la conexión.
