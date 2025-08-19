Cintora arrasa en su regreso: 'Malas lenguas' supera el 10% en sus dos emisiones

La tarde de La 1 vivió este lunes un gran día en términos de datos con la llegada de Jesús Cintora. Su programa, 'Malas lenguas', firmó un 10,6% de cuota en su primera emisión, lo que supone un regreso notable para la cadena pública. En la segunda parte, el formato marcó un 6,6% en La 1 en la parte emitida en simulcast con La 2 (que hizo un 3,9%), mientras que en la parte exclusiva del segundo canal, escaló hasta el 5,6%. Sumando ambos registros, la media del simulcast se situó en un sólido 10,5%, superando también la barrera del doble dígito en la segunda emisión.

En prime time, el 'Grand Prix' recuperó fuerzas tras una semana más floja y se convirtió en lo más visto de la noche. El concurso presentó su segunda semifinal con un 12,6% de cuota, mejorando en 2,6 puntos y arrebatando el liderazgo a 'Renacer'. La serie de Antena 3 mantuvo la fidelidad de su público y repitió un 10,8% de share.

La noche dejó también un buen dato para laSexta, que con su cine (la película 'Operación Fortune') marcó un 6,8%, subiendo 1,2 puntos respecto a la semana anterior. En cambio, en Mediaset los resultados fueron más discretos: 'Desaparecidos' en Telecinco apenas logró un 5,5%, aunque con una ligera mejora de una décima, mientras que la segunda entrega de 'Casper, el último padrino' se hundió hasta un 3,4% tras perder 2 puntos respecto a su estreno.

En las franjas previas, 'Pasapalabra' volvió a brillar con un 20,1% y 'Tardear' siguió consolidando su terreno en la tarde con un 8,1%. Por la mañana, 'La hora de La 1' firmó un excelente 18%, 'La ruleta de la suerte' continuó en ascenso con un 23,1% y 'Al rojo vivo' mejoró hasta el 7,8%.

PRIME TIME

La 1

Grand Prix: El pre-show: 754.000 (8,1%)

Grand Prix: 912.000 (12,6%)

Antena 3

El hormiguero 19 años juntos: 873.000 (9,5%)

Renacer: 742.000 (10,8%)

Telecinco

First dates: 939.000 (10,3%)

Desaparecidos: 339.000 (5,5%)

laSexta

El intermedio: The very best: 353.000 (3,8%)

El taquillazo “Operación Fortune: El gran engaño”: 418.000 (6,8%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 218.000 (2,5%)

Viajeros Cuatro: 485.000 (5,3%)

Casper, el último padrino: 243.000 (3,4%)

La 2

Cifras y letras: 285.000 (3,4%)

Cifras y letras: 429.000 (4,7%)

Cine clásico “Sinuhe, el egipcio”: 378.000 (4,6%)

LATE NIGHT

La 1

Grand Prix: 154.000 (5,9%)

Antena 3

Renacer: 203.000 (6,6%)

Telecinco

El rey del mando: 177.000 (6%)

laSexta

Cine “El último boy scout”: 139.000 (6,2%)

Cuatro

Río salvaje: 139.000 (3,8%)

El desmarque. Madrugada: 39.000 (2,1%)

La 2

Cine “Despierta la furia”: 123.000 (3,4%)

Metrópolis: 32.000 (1,8%)

TARDE

La 1

Malas lenguas: 895.000 (10,6%)

Valle salvaje: 822.000 (10,8%)

La promesa: 910.000 (12,7%)

La pirámide: 459.000 (6,6%)

Aquí la Tierra: 632.000 (8,2%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.166.000 (13,6%)

YAS Verano: 712.000 (9,7%)

Pasapalabra: 1.505.000 (20,1%)

Telecinco

Tardear: 653.000 (8,1%)

El diario de verano: 582.000 (8,4%)

Agárrate al sillón: 608.000 (8%)

laSexta

Zapeando: 426.000 (5%)

Más vale tarde de verano: 451.000 (6,2%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 433.000 (5,3%)

Lo sabe, no lo sabe: 335.000 (4,8%)

La 2

Saber y ganar: 404.000 (4,6%)

Grandes documentales: 277.000 (3,6%)

Malas lenguas: 270.000 (3,9%)

Malas lenguas 2. Al cuadrado: 434.000 (5,6%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 306.000 (18%)

Mañaneros 360: 417.000 (13,5%)

Mañaneros 360: 735.000 (9,3%)

Antena 3

Espejo público verano: 332.000 (13,4%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 865.000 (17,2%)

La ruleta de la suerte: 1.693.000 (23,1%)

Telecinco

La mirada crítica: 192.000 (10,3%)

Vamos a ver verano: 291.000 (10,3%)

Vamos a ver más verano: 589.000 (8,9%)

laSexta

Equipo de investigación: 18.000 (4%)

Equipo de investigación: 24.000 (3,4%)

Equipo de investigación: 63.000 (5,2%)

Aruser@s fresh: 181.000 (9,1%)

Al rojo vivo: 277.000 (7,8%)

Cuatro

¡Toma salami!: 10.000 (1,5%)

Alerta cobra: 10.000 (1%)

Alerta cobra: 26.000 (1,7%)

Alerta cobra: 73.000 (3,6%)

En boca de todos: 208.000 (6,6%)

La 2

De parque en parque: 16.000 (3,6%)

Zoom net: 12.000 (2,1%)

Planeta selva: 12.000 (1,5%)

Los supervivientes definitivos de la naturaleza: 28.000 (2,5%)

El escarabajo verde: 17.000 (1,1%)

Reduce tu huella: 22.000 (1,1%)

La gran aventura en tren de Nick Knowles: 23.000 (1%)

El western de La 2 “El clan de los ahorcados”: 53.000 (2%)

El cazador: 62.000 (1,6%)

El cazador: 104.000 (1,5%)

Saber y ganar: 188.000 (2,1%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.067.000 (22,9%)

Telediario 1: 1.282.000 (14,2%)

Informativos Telecinco 15h: 845.000 (9,3%)

laSexta Noticias 14h: 588.000 (7,5%)

Noticias Cuatro 1: 456.000 (6,3%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.605.000 (18,9%)

Telediario 2: 805.000 (9,4%)

Informativos Telecinco 21h: 741.000 (8,5%)

laSexta Noticias 20h: 508.000 (7,1%)

Noticias Cuatro 2: 333.000 (4,6%)

Matinal

Telediario matinal: 146.000 (21,3%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 93.000 (13,5%)

El Matinal (Telecinco): 94.000 (8,3%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,2%), La 1 (11%), Telecinco (8,2%), laSexta (5,8%), Cuatro (4,7%), La 2 (3,5%).

Mensual: Antena 3 (12,2%), La 1 (10,3%), Telecinco (8%), Cuatro (5,4%), laSexta (5,4%), La 2 (3,2%).