Audiencias 18/08/2025
Cintora arrasa en su regreso: 'Malas lenguas' supera el 10% en sus dos emisiones
El periodista debuta con fuerza en La 1 y eleva la franja de la cadena por encima del doble dígito, mientras el 'Grand Prix' recupera el liderazgo en prime time.
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
La tarde de La 1 vivió este lunes un gran día en términos de datos con la llegada de Jesús Cintora. Su programa, 'Malas lenguas', firmó un 10,6% de cuota en su primera emisión, lo que supone un regreso notable para la cadena pública. En la segunda parte, el formato marcó un 6,6% en La 1 en la parte emitida en simulcast con La 2 (que hizo un 3,9%), mientras que en la parte exclusiva del segundo canal, escaló hasta el 5,6%. Sumando ambos registros, la media del simulcast se situó en un sólido 10,5%, superando también la barrera del doble dígito en la segunda emisión.
En prime time, el 'Grand Prix' recuperó fuerzas tras una semana más floja y se convirtió en lo más visto de la noche. El concurso presentó su segunda semifinal con un 12,6% de cuota, mejorando en 2,6 puntos y arrebatando el liderazgo a 'Renacer'. La serie de Antena 3 mantuvo la fidelidad de su público y repitió un 10,8% de share.
La noche dejó también un buen dato para laSexta, que con su cine (la película 'Operación Fortune') marcó un 6,8%, subiendo 1,2 puntos respecto a la semana anterior. En cambio, en Mediaset los resultados fueron más discretos: 'Desaparecidos' en Telecinco apenas logró un 5,5%, aunque con una ligera mejora de una décima, mientras que la segunda entrega de 'Casper, el último padrino' se hundió hasta un 3,4% tras perder 2 puntos respecto a su estreno.
En las franjas previas, 'Pasapalabra' volvió a brillar con un 20,1% y 'Tardear' siguió consolidando su terreno en la tarde con un 8,1%. Por la mañana, 'La hora de La 1' firmó un excelente 18%, 'La ruleta de la suerte' continuó en ascenso con un 23,1% y 'Al rojo vivo' mejoró hasta el 7,8%.
PRIME TIME
La 1
Grand Prix: El pre-show: 754.000 (8,1%)
Grand Prix: 912.000 (12,6%)
Antena 3
El hormiguero 19 años juntos: 873.000 (9,5%)
Renacer: 742.000 (10,8%)
Telecinco
First dates: 939.000 (10,3%)
Desaparecidos: 339.000 (5,5%)
laSexta
El intermedio: The very best: 353.000 (3,8%)
El taquillazo “Operación Fortune: El gran engaño”: 418.000 (6,8%)
Cuatro
Viajeros Cuatro: 218.000 (2,5%)
Viajeros Cuatro: 485.000 (5,3%)
Casper, el último padrino: 243.000 (3,4%)
La 2
Cifras y letras: 285.000 (3,4%)
Cifras y letras: 429.000 (4,7%)
Cine clásico “Sinuhe, el egipcio”: 378.000 (4,6%)
LATE NIGHT
La 1
Grand Prix: 154.000 (5,9%)
Antena 3
Renacer: 203.000 (6,6%)
Telecinco
El rey del mando: 177.000 (6%)
laSexta
Cine “El último boy scout”: 139.000 (6,2%)
Cuatro
Río salvaje: 139.000 (3,8%)
El desmarque. Madrugada: 39.000 (2,1%)
La 2
Cine “Despierta la furia”: 123.000 (3,4%)
Metrópolis: 32.000 (1,8%)
TARDE
La 1
Malas lenguas: 895.000 (10,6%)
Valle salvaje: 822.000 (10,8%)
La promesa: 910.000 (12,7%)
La pirámide: 459.000 (6,6%)
Aquí la Tierra: 632.000 (8,2%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.166.000 (13,6%)
YAS Verano: 712.000 (9,7%)
Pasapalabra: 1.505.000 (20,1%)
Telecinco
Tardear: 653.000 (8,1%)
El diario de verano: 582.000 (8,4%)
Agárrate al sillón: 608.000 (8%)
laSexta
Zapeando: 426.000 (5%)
Más vale tarde de verano: 451.000 (6,2%)
Cuatro
Todo es mentira: Summer TEM: 433.000 (5,3%)
Lo sabe, no lo sabe: 335.000 (4,8%)
La 2
Saber y ganar: 404.000 (4,6%)
Grandes documentales: 277.000 (3,6%)
Malas lenguas: 270.000 (3,9%)
Malas lenguas 2. Al cuadrado: 434.000 (5,6%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 306.000 (18%)
Mañaneros 360: 417.000 (13,5%)
Mañaneros 360: 735.000 (9,3%)
Antena 3
Espejo público verano: 332.000 (13,4%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 865.000 (17,2%)
La ruleta de la suerte: 1.693.000 (23,1%)
Telecinco
La mirada crítica: 192.000 (10,3%)
Vamos a ver verano: 291.000 (10,3%)
Vamos a ver más verano: 589.000 (8,9%)
laSexta
Equipo de investigación: 18.000 (4%)
Equipo de investigación: 24.000 (3,4%)
Equipo de investigación: 63.000 (5,2%)
Aruser@s fresh: 181.000 (9,1%)
Al rojo vivo: 277.000 (7,8%)
Cuatro
¡Toma salami!: 10.000 (1,5%)
Alerta cobra: 10.000 (1%)
Alerta cobra: 26.000 (1,7%)
Alerta cobra: 73.000 (3,6%)
En boca de todos: 208.000 (6,6%)
La 2
De parque en parque: 16.000 (3,6%)
Zoom net: 12.000 (2,1%)
Planeta selva: 12.000 (1,5%)
Los supervivientes definitivos de la naturaleza: 28.000 (2,5%)
El escarabajo verde: 17.000 (1,1%)
Reduce tu huella: 22.000 (1,1%)
La gran aventura en tren de Nick Knowles: 23.000 (1%)
El western de La 2 “El clan de los ahorcados”: 53.000 (2%)
El cazador: 62.000 (1,6%)
El cazador: 104.000 (1,5%)
Saber y ganar: 188.000 (2,1%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.067.000 (22,9%)
Telediario 1: 1.282.000 (14,2%)
Informativos Telecinco 15h: 845.000 (9,3%)
laSexta Noticias 14h: 588.000 (7,5%)
Noticias Cuatro 1: 456.000 (6,3%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.605.000 (18,9%)
Telediario 2: 805.000 (9,4%)
Informativos Telecinco 21h: 741.000 (8,5%)
laSexta Noticias 20h: 508.000 (7,1%)
Noticias Cuatro 2: 333.000 (4,6%)
Matinal
Telediario matinal: 146.000 (21,3%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 93.000 (13,5%)
El Matinal (Telecinco): 94.000 (8,3%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,2%), La 1 (11%), Telecinco (8,2%), laSexta (5,8%), Cuatro (4,7%), La 2 (3,5%).
Mensual: Antena 3 (12,2%), La 1 (10,3%), Telecinco (8%), Cuatro (5,4%), laSexta (5,4%), La 2 (3,2%).
- Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
- Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
- Megainundación: un Mediterráneo desértico se rellenó de agua en menos de 16 años
- ¿Cada cuántos kilómetros se cambia la correa de distribución?
- El Mundo Today | Un británico le roba la cartera a un turista en la Rambla para sentirse plenamente integrado en Barcelona
- Gonzalo Bernardos, profesor de Economía, sobre la subida de las pensiones: 'Supera con holgura el salario más frecuente
- Jeremy Clarkson ('Top Gear') carga contra una ciudad española: “Es el peor lugar en el que he estado”
- Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos