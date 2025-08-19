Audiencias 18/08/2025

Cintora arrasa en su regreso: 'Malas lenguas' supera el 10% en sus dos emisiones

El periodista debuta con fuerza en La 1 y eleva la franja de la cadena por encima del doble dígito, mientras el 'Grand Prix' recupera el liderazgo en prime time.

Jesús Cintora en 'Malas lenguas'

Jesús Cintora en 'Malas lenguas' / RTVE

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
La tarde de La 1 vivió este lunes un gran día en términos de datos con la llegada de Jesús Cintora. Su programa, 'Malas lenguas', firmó un 10,6% de cuota en su primera emisión, lo que supone un regreso notable para la cadena pública. En la segunda parte, el formato marcó un 6,6% en La 1 en la parte emitida en simulcast con La 2 (que hizo un 3,9%), mientras que en la parte exclusiva del segundo canal, escaló hasta el 5,6%. Sumando ambos registros, la media del simulcast se situó en un sólido 10,5%, superando también la barrera del doble dígito en la segunda emisión.

En prime time, el 'Grand Prix' recuperó fuerzas tras una semana más floja y se convirtió en lo más visto de la noche. El concurso presentó su segunda semifinal con un 12,6% de cuota, mejorando en 2,6 puntos y arrebatando el liderazgo a 'Renacer'. La serie de Antena 3 mantuvo la fidelidad de su público y repitió un 10,8% de share.

La noche dejó también un buen dato para laSexta, que con su cine (la película 'Operación Fortune') marcó un 6,8%, subiendo 1,2 puntos respecto a la semana anterior. En cambio, en Mediaset los resultados fueron más discretos: 'Desaparecidos' en Telecinco apenas logró un 5,5%, aunque con una ligera mejora de una décima, mientras que la segunda entrega de 'Casper, el último padrino' se hundió hasta un 3,4% tras perder 2 puntos respecto a su estreno.

En las franjas previas, 'Pasapalabra' volvió a brillar con un 20,1% y 'Tardear' siguió consolidando su terreno en la tarde con un 8,1%. Por la mañana, 'La hora de La 1' firmó un excelente 18%, 'La ruleta de la suerte' continuó en ascenso con un 23,1% y 'Al rojo vivo' mejoró hasta el 7,8%.

PRIME TIME

La 1

Grand Prix: El pre-show: 754.000 (8,1%)

Grand Prix: 912.000 (12,6%)

Antena 3

El hormiguero 19 años juntos: 873.000 (9,5%)

Renacer: 742.000 (10,8%)

Telecinco

First dates: 939.000 (10,3%)

Desaparecidos: 339.000 (5,5%)

laSexta

El intermedio: The very best: 353.000 (3,8%)

El taquillazo “Operación Fortune: El gran engaño”: 418.000 (6,8%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 218.000 (2,5%)

Viajeros Cuatro: 485.000 (5,3%)

Casper, el último padrino: 243.000 (3,4%)

La 2

Cifras y letras: 285.000 (3,4%)

Cifras y letras: 429.000 (4,7%)

Cine clásico “Sinuhe, el egipcio”: 378.000 (4,6%)

LATE NIGHT

La 1

Grand Prix: 154.000 (5,9%)

Antena 3

Renacer: 203.000 (6,6%)

Telecinco

El rey del mando: 177.000 (6%)

laSexta

Cine “El último boy scout”: 139.000 (6,2%)

Cuatro

Río salvaje: 139.000 (3,8%)

El desmarque. Madrugada: 39.000 (2,1%)

La 2

Cine “Despierta la furia”: 123.000 (3,4%)

Metrópolis: 32.000 (1,8%)

TARDE

La 1

Malas lenguas: 895.000 (10,6%)

Valle salvaje: 822.000 (10,8%)

La promesa: 910.000 (12,7%)

La pirámide: 459.000 (6,6%)

Aquí la Tierra: 632.000 (8,2%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.166.000 (13,6%)

YAS Verano: 712.000 (9,7%)

Pasapalabra: 1.505.000 (20,1%)

Telecinco

Tardear: 653.000 (8,1%)

El diario de verano: 582.000 (8,4%)

Agárrate al sillón: 608.000 (8%)

laSexta

Zapeando: 426.000 (5%)

Más vale tarde de verano: 451.000 (6,2%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 433.000 (5,3%)

Lo sabe, no lo sabe: 335.000 (4,8%)

La 2

Saber y ganar: 404.000 (4,6%)

Grandes documentales: 277.000 (3,6%)

Malas lenguas: 270.000 (3,9%)

Malas lenguas 2. Al cuadrado: 434.000 (5,6%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 306.000 (18%)

Mañaneros 360: 417.000 (13,5%)

Mañaneros 360: 735.000 (9,3%)

Antena 3

Espejo público verano: 332.000 (13,4%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 865.000 (17,2%)

La ruleta de la suerte: 1.693.000 (23,1%)

Telecinco

La mirada crítica: 192.000 (10,3%)

Vamos a ver verano: 291.000 (10,3%)

Vamos a ver más verano: 589.000 (8,9%)

laSexta

Equipo de investigación: 18.000 (4%)

Equipo de investigación: 24.000 (3,4%)

Equipo de investigación: 63.000 (5,2%)

Aruser@s fresh: 181.000 (9,1%)

Al rojo vivo: 277.000 (7,8%)

Cuatro

¡Toma salami!: 10.000 (1,5%)

Alerta cobra: 10.000 (1%)

Alerta cobra: 26.000 (1,7%)

Alerta cobra: 73.000 (3,6%)

En boca de todos: 208.000 (6,6%)

La 2

De parque en parque: 16.000 (3,6%)

Zoom net: 12.000 (2,1%)

Planeta selva: 12.000 (1,5%)

Los supervivientes definitivos de la naturaleza: 28.000 (2,5%)

El escarabajo verde: 17.000 (1,1%)

Reduce tu huella: 22.000 (1,1%)

La gran aventura en tren de Nick Knowles: 23.000 (1%)

El western de La 2 “El clan de los ahorcados”: 53.000 (2%)

El cazador: 62.000 (1,6%)

El cazador: 104.000 (1,5%)

Saber y ganar: 188.000 (2,1%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.067.000 (22,9%)

Telediario 1: 1.282.000 (14,2%)

Informativos Telecinco 15h: 845.000 (9,3%)

laSexta Noticias 14h: 588.000 (7,5%)

Noticias Cuatro 1: 456.000 (6,3%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.605.000 (18,9%)

Telediario 2: 805.000 (9,4%)

Informativos Telecinco 21h: 741.000 (8,5%)

laSexta Noticias 20h: 508.000 (7,1%)

Noticias Cuatro 2: 333.000 (4,6%)

Matinal

Telediario matinal: 146.000 (21,3%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 93.000 (13,5%)

El Matinal (Telecinco): 94.000 (8,3%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,2%), La 1 (11%), Telecinco (8,2%), laSexta (5,8%), Cuatro (4,7%), La 2 (3,5%).

Mensual: Antena 3 (12,2%), La 1 (10,3%), Telecinco (8%), Cuatro (5,4%), laSexta (5,4%), La 2 (3,2%).

TEMAS

