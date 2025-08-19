Así es 'Love is in the Blood', un dating show al más puro estilo 'First dates', donde las citas ocurren mientras donas sangre

Channel 4 ha sorprendido con el anuncio de ‘Love is in the Blood’, un programa que llevará las citas a ciegas a un terreno completamente nuevo: la donación de sangre. En esta producción, ocho solteros vivirán encuentros sin verse la cara, ya que estarán separados por divisores mientras donan.

Cada pareja estará compuesta por un donante habitual y otro que acude por primera vez. Tras la donación, los participantes decidirán si quieren conocerse en persona o si prefieren marcharse de forma anónima. El programa, que se estrena este martes en Channel 4 con Adeola Patronne al frente, se grabará en centros de donación reales y mostrará todo el procedimiento, desde la revisión médica previa hasta el refrigerio final.

“Los programas de citas continúan atrayendo a la audiencia, y este demuestra que puedes conocer a alguien en cualquier lugar, al mismo tiempo que desmiente los mitos sobre la donación de sangre”, ha explicado Sam Hicks, director de estrategia de ventas de Channel 4. Por su parte, Kaio Grizzelle, ejecutivo de Gestión Digital, asegura que el formato “mantiene la esencia del canal” y que conectará con la audiencia joven “gracias a su encanto y cercanía”.

Desde el NHSBT, Mark Chambers ha recordado que cada año se necesitan “más de 200.000 nuevos donantes para cubrir la demanda hospitalaria”. En su opinión, este nuevo espacio servirá para mostrar al público que donar sangre es “rápido, fácil y salva vidas”, a la vez que ofrece “un contenido atractivo y entretenido sobre citas”.