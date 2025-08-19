Sueño cumplido
Ares Teixidó se rompe al conocer la decisión de los médicos sobre su problema de diabetes
La presentadora ha compartido en redes sociales que por fin le han puesto la bomba de insulina que llevaba años esperando.
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
Ares Teixidó ha emocionado a sus seguidores al revelar en Instagram un paso muy importante en su vida con la diabetes tipo 1. La presentadora, diagnosticada hace casi siete años, ha contado que finalmente le han colocado la bomba de insulina que tanto deseaba desde hace tiempo.
“Aún no me lo creo. No solo me puse una bomba de insulina… cumplí uno de los sueños que tenía desde que me diagnosticaron diabetes T1: vivir con menos miedo y más libertad”, escribió Ares en un post que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo. Según explica, este tratamiento le permitirá “mejorar sus controles y su calidad de vida”, además de afrontar el futuro con más tranquilidad.
La presentadora también aprovechó para agradecer al equipo médico que la ha acompañado en este proceso. “Entré a Barna Clínic con muchos nervios y salí con una sonrisa (y lágrimas de emoción). Gracias infinitas por convertiros en mucho más que doctor y educadora diabetológica: por ser confianza, cariño y calma en cada palabra y en cada gesto”.
Con este avance, Ares Teixidó afronta una nueva etapa en la que, como ella misma asegura, la tecnología no es solo un progreso, sino “la oportunidad de volver a empezar”.
