Sueño cumplido

Ares Teixidó se rompe al conocer la decisión de los médicos sobre su problema de diabetes

La presentadora ha compartido en redes sociales que por fin le han puesto la bomba de insulina que llevaba años esperando.

Ares Teixidó se rompe al instalarle una bomba de insulina

Ares Teixidó se rompe al instalarle una bomba de insulina / Instagram

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Ares Teixidó ha emocionado a sus seguidores al revelar en Instagram un paso muy importante en su vida con la diabetes tipo 1. La presentadora, diagnosticada hace casi siete años, ha contado que finalmente le han colocado la bomba de insulina que tanto deseaba desde hace tiempo.

“Aún no me lo creo. No solo me puse una bomba de insulina… cumplí uno de los sueños que tenía desde que me diagnosticaron diabetes T1: vivir con menos miedo y más libertad”, escribió Ares en un post que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo. Según explica, este tratamiento le permitirá “mejorar sus controles y su calidad de vida”, además de afrontar el futuro con más tranquilidad.

La presentadora también aprovechó para agradecer al equipo médico que la ha acompañado en este proceso. “Entré a Barna Clínic con muchos nervios y salí con una sonrisa (y lágrimas de emoción). Gracias infinitas por convertiros en mucho más que doctor y educadora diabetológica: por ser confianza, cariño y calma en cada palabra y en cada gesto”.

Con este avance, Ares Teixidó afronta una nueva etapa en la que, como ella misma asegura, la tecnología no es solo un progreso, sino “la oportunidad de volver a empezar”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
  2. Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
  3. Megainundación: un Mediterráneo desértico se rellenó de agua en menos de 16 años
  4. ¿Cada cuántos kilómetros se cambia la correa de distribución?
  5. El Mundo Today | Un británico le roba la cartera a un turista en la Rambla para sentirse plenamente integrado en Barcelona
  6. Gonzalo Bernardos, profesor de Economía, sobre la subida de las pensiones: 'Supera con holgura el salario más frecuente
  7. Jeremy Clarkson ('Top Gear') carga contra una ciudad española: “Es el peor lugar en el que he estado”
  8. Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos

Ares Teixidó se rompe al conocer la decisión de los médicos sobre su problema de diabetes

Ares Teixidó se rompe al conocer la decisión de los médicos sobre su problema de diabetes

El boxeador Julio César Chávez Jr, encarcelado en México tras ser entregado por EE.UU.

El boxeador Julio César Chávez Jr, encarcelado en México tras ser entregado por EE.UU.

DIRECTO UCRANIA | EEUU apoya elevar la capacidad de disuasión militar de Ucrania pero sin militares estadounidenses

DIRECTO UCRANIA | EEUU apoya elevar la capacidad de disuasión militar de Ucrania pero sin militares estadounidenses

Puigdemont confía en que Sánchez logre la oficialidad del catalán en la UE: "Va tarde, pero todavía tiene posibilidades de hacerlo"

Puigdemont confía en que Sánchez logre la oficialidad del catalán en la UE: "Va tarde, pero todavía tiene posibilidades de hacerlo"

Israel exige liberar a todos los rehenes, frente al acuerdo parcial aprobado por Hamás

Israel exige liberar a todos los rehenes, frente al acuerdo parcial aprobado por Hamás

Un rayo mata a más de 200 ovejas en Vielha

Un rayo mata a más de 200 ovejas en Vielha

Sinner y el calor que abrasa al tenis: "Si la temperatura sube, es como el motor de un coche. Dejas de funcionar"

Sinner y el calor que abrasa al tenis: "Si la temperatura sube, es como el motor de un coche. Dejas de funcionar"

Las cinco señales que veo como psicólogo cuando alguien está sobreviviendo en piloto automático sin darse cuenta

Las cinco señales que veo como psicólogo cuando alguien está sobreviviendo en piloto automático sin darse cuenta